Chciałabyś podjąć nową pracę, ale wszystkie oferty, jakie pojawiają się w popularnych serwisach z ogłoszeniami, nie są dla ciebie? Przeglądasz je z coraz większym znużeniem i widzisz, że oferowane są posady zupełnie niezwiązane z twoją branżą, a nie masz wcale ochoty na przebranżowienie się, skoro masz wykształcenie w dziedzinie, która naprawdę cię interesuje. Co powinnaś zrobić? Podpowiadamy!

> Żeby znaleźć pracę idealną dla siebie, należy trzymać się 5 kroków, które bezpośrednio cię do niej doprowadzą. Jakie to kroki?

Krok 1: Zastanów się, gdzie możesz pracować w ramach zdobytego wykształcenia

Nie chcesz pracować gdziekolwiek, skoro masz wykształcenie w jakiejś konkretnej dziedzinie? Takie podejście wcale nie musi być lekkomyślne, ale wręcz słuszne. Jeśli w czymś się specjalizujesz i wiesz, że jesteś w tym dobra, na pewno znajdziesz zatrudnienie. Musisz jedynie skonkretyzować sobie, w jakich branżach mogłabyś pracować - im zakres możliwych prac będzie szerszy, tym będziesz miała większe szanse na szybkie znalezienie idealnej pracy.

Krok 2: Zdobądź wiedzę na temat firm, które zatrudniają osoby z twoim wykształceniem

Kiedy wiesz już, że z twoim wykształceniem możesz robić to i to, sprawdź, które firmy zatrudniają takich specjalistów. Na rynku jest na pewno wiele nieznanych firm, które zajmują się dokładnie tym, czym ty chciałabyś się zająć. Owszem, możesz aplikować od razu do lidera na rynku w danej branży, ale jest większa szansa, że jeśli nie masz jeszcze za dużego doświadczenia, szybciej znajdziesz zatrudnienie w mniejszej, rozwijającej się firmie. Nie zapominaj jednak o tym, jak cenne doświadczenie możesz w niej zdobyć!

Krok 3: Wybierz kilka firm, w których naprawdę chciałabyś pracować i aplikuj do nich

Jeśli naprawdę zależy ci na pracy w konkretnej firmie, nie czekaj, aż pojawi się gdzieś w Internecie ogłoszenie, że jest tam prowadzona rekrutacja, ale po prostu wyślij swoje CV. Nigdy nie wiesz, jakie są plany rozwojowe w danej firmie i czy nie planuje ona za jakiś czas zatrudnić kolejnej osoby. Jeśli wyjdziesz z inicjatywą i sama zgłosisz się do pracy, a do tego użyjesz przekonywających argumentów za tym, że zarówno ty jak i firma skorzystacie na tym, że zostaniesz przyjęta, twoja kandydatura na pewno zostanie zauważona.

Jeśli natomiast firma nie ma w planach zatrudniania nowej osoby w najbliższej przyszłości, ale ma odpowiednie środki, może dać ci szansę, jeśli dostrzeże w tobie potencjał. Pracownik, który faktycznie chce pracować w danej firmie, ma na siebie pomysł i wie, że jest dobry w swojej dziedzinie, jest o wiele cenniejszym pracownikiem od takiego, który znalazł się na danym stanowisku z przypadku.

Krok 4: Przypomnij się, jeśli nie otrzymałaś odpowiedzi na wysłane przez ciebie zgłoszenie

Wysłałaś CV do wymarzonej pracy, ale nie dostałaś żadnej odpowiedzi? Być może akurat w danej firmie nie planowane są na razie żadne zatrudnienia i twoja kandydatura została odrzucona, ale bardziej prawdopodobne jest jednak to, że w ferworze codziennych zajęć osoba, do której wysłałaś CV, zapomniała o nim. Co należy wówczas zrobić? Oczywiście przypomnieć o sobie. Możesz to zrobić mailowo, możesz też telefonicznie. Pokaż, że naprawdę zależy ci na tej pracy i że czekasz na odpowiedź, czy twoja kandydatura została rozpatrzona.

Pracodawca może specjalnie nie odpisywać ci na wysłane CV, oczekując, że wykonasz krok więcej i udowodnisz, że ta akurat praca byłaby twoją wymarzoną. Prawdopodobnie jeśli po wysłaniu CV do danego pracodawcy nie przypomnisz się później choćby raz, pracodawca uzna, że wysyłałaś takie maile z aplikacjami masowo do różnych firm i wcale nie zależy ci na tej konkretnej posadzie.

Krok 5: Monitoruj, czy w danej firmie nie pojawia się ogłoszenie o pracy

Być może mimo twoich starań, w danej firmie nie ma na razie żadnego wakatu. Szukaj zatem w ten sam sposób pracy w innych firmach z danej branży, ale też regularnie sprawdzaj, czy nie pojawia się ogłoszenie o pracy w danej firmie. Obecnie pracownicy są dużo bardziej mobilni niż dawniej. Nie jest tak, że jak ktoś zostanie zatrudniony w jakiejś firmie, pracuje tam przez kolejne dwadzieścia lat. Może zatem za jakiś czas zwolnić się twoje wymarzone stanowisko, a ty, jako osoba, która już wcześniej wykazała chęć pracy tam, będziesz miała duże szanse, że tym razem się uda, czego szczerze życzymy!

