Zaczynasz właśnie poszukiwanie pierwszej pracy? A może tak ważną decyzję masz jeszcze przed sobą, bo dopiero zaczynasz studia? Tym lepiej dla ciebie. Im wcześniej zaczniesz planować swoją karierę zawodową, tym bardziej będzie cię ona satysfakcjonowała.

Jak zaplanować karierę zawodową krok po kroku?

Przede wszystkim zacznij od zbadania swoich predyspozycji. Czasami już lata szkolne pozwalają zweryfikować, w których dziedzinach jesteś bardziej uzdolniona. Widzisz, że jedne przedmioty interesują cię dużo bardziej niż inne. I to właśnie w tę stronę powinnaś iść. Nie zmuszaj się do wybierania zawodu tylko na podstawie możliwych zarobków. Jeżeli jesteś w czymś dobra, na pewno znajdziesz pracę, która będzie w stanie cię utrzymać, a do tego stanie się twoją pasją, a nie codzienną zmorą.

Jak sprawdzić, który zawód jest dla mnie?

Jeżeli dostrzegasz znaczącą różnicę w umiejętnościach, jakie są wymagane w wykonywaniu określonych zawodów, łatwo odkryjesz, co jest dla ciebie. Jeśli jednak wydaje ci się, że nie ma na razie takiego rozgraniczenia, możesz pomóc sobie w wyborze poprzez:

rozmowy z nauczycielami, rodzicami, znajomymi - oni mogą bardziej obiektywnie ocenić, czy np. wyglądasz na osobę, która nadawałaby się do wykonywania danego zawodu;

, które pozwolą dobrać zawód lub grupę zawodów najbardziej odpowiednich dla twojej osobowości i posiadanych przez ciebie umiejętności; wypisanie kilku interesujących cię zawodów i zastanowienie się, jakie według ciebie są ich plusy, jakie minusy, jakie należy mieć cechy charakteru, by dobrze wykonywać dany zawód, jakie umiejętności posiąść.

Sam talent nie wystarczy

Jeżeli już odkryjesz, co chcesz w życiu robić, nie licz na to, że wszystko samo się tak ułoży, że osiągniesz cel. Bez ciężkiej pracy i praktyki, możesz nie być na tyle dobra, by być atrakcyjna dla rynku pracy. Powinnaś stale rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę z danej dziedziny. Nie zapominaj też o tym, jak ważne jest doświadczenie. Nie ograniczaj się zatem do teoretycznego dokształcania się, ale praktykuj poprzez:

staże, praktyki

kursy

działalność uczelnianą - czynny udział w projektach, konferencjach, wyjazdach naukowych

Pamiętaj o tym, że drogę, jaką wybierzesz w młodym wieku, będziesz kontynuowała prawdopodobnie przez wiele następnych lat, dlatego tak ważne jest, by była ona mądrze przemyślana. Zawsze jednak lepiej na początku kariery zawodowej popróbować różnych rzeczy i ewentualnie zmienić obrany wcześniej kierunek, niż później męczyć się w znienawidzonej pracy przez długie lata.

