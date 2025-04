Pandemia koronawirusa przybiera na sile. W Polsce zbliżamy się do szczytu zachorowań, a zakażenie potwierdza się już nie u dziesiątek, a setek pacjentów dziennie. W szczególnie trudnej sytuacji jest powiat krotoszyński, gdzie liczba chorych rośnie w zawrotnym tempie. Możliwe, że konieczne będą tam drastyczne obostrzenia.

5 kwietnia wieczorem w mediach pojawiła się informacja, że w Krotoszynie zamknięto komendę policji i ewakuowano pacjentów hospicjum. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że w ośrodku leczniczym przebywały 24 zakażone osoby. Jedna z nich zmarła. To może oznaczać poważne niebezpieczeństwo dla wszystkich leczonych w hospicjum.

W związku z wyjątkowo szybkim przyrostem chorych na COVID-19 w Krotoszynie, wojewoda wielkopolski dopuszcza możliwość, że cały powiat zostanie uznany za „strefę zero” i objęty ścisłą kwarantanną.

Nie wykluczamy żadnych możliwości. Dla nas istotne jest to, aby mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego mieli w sobie bardzo dużo dyscypliny i zdrowego rozsądku. Niestety docierają do nas głosy, że wielu mieszkańców powiatu krotoszyńskiego przemieszcza się do innych powiatów, robiąc tam zakupy. Mamy świadomość, że skala zachorowań w powiecie krotoszyńskim jest bardzo duża, a jednocześnie liczba kontaktów osób „dodatnich” jest bardzo szeroka. Nawet, gdy ktoś czuje się dobrze w tej chwili, to nie ma pewności, że nie jest zarażony koronawirusem i tym samym nie zaraża kolejnych osób

- powiedział wojewoda Łukasz Mikołajczyk w rozmowie z „Rzeczą Krotoszyńską”