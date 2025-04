Część Polaków zdążyła już odetchnąć z ulgą i zapomnieć, że epidemia koronawirusa w naszym kraju wcale nie minęła, a likwidacja części obostrzeń sanitarnych nie oznacza, że możemy czuć się pewnie i bezpiecznie. Coraz więcej osób zaczyna lekceważyć zagrożenie i panujące nakazy rządu oraz GIS myśląc, że COVID-19 jest już tylko przykrym wspomnieniem. Słowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zupełnie temu zaprzeczają. Zdaniem polityka już jesienią będziemy musieli powrócić do dawnego reżimu sanitarnego.

Reklama

Łukasz Szumowski zapowiada powrót maseczek i obostrzeń

W wywiadzie dla Polsat News polityk przyznał, że epidemia szybko powróci i to ze zdwojoną siłą. W związku z tym musimy być gotowi na to, że wirus zacznie rozprzestrzeniać się szybciej, a liczba zakażeń gwałtownie wzrośnie. Zdaniem ministra jesteśmy jednak na to gotowi.

Na jesieni oczywiście może być wzrost zachorowań. Będziemy mieli grypę, będziemy chodzili do lekarza, do szpitala, na SOR z objawami grypy. Część z tego będzie Covidem. Ale mamy już wiedzę, mamy testy - mówił Łukasz Szumowski

To jednak nie koniec. Zdaniem ministra jesienią musimy być gotowi na powrót znacznej części obostrzeń sanitarnych. Wróci m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa także na otwartych przestrzeniach publicznych, takich jak parki czy ulice.

Jesienią czeka nas pilnowanie dystansu, noszenie maseczek i powrót do rozsądku - podsumował Łukasz Szumowski

Kiedy druga fala epidemii koronawirusa w Polsce?

Politycy od wielu tygodni dyskutują o drugiej fali epidemii koronawirusa. W wielu krajach światach już zaobserwowano zaostrzenie sytuacji epidemiologicznej i zarządzono powrót do obostrzeń sanitarnych. Jest tak m.in. w Korei Południowej czy Portugalii. W Polsce szacuje się, że najtrudniejszym momentem będzie szczyt sezonu chorobowego we wrześniu i październiku.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Więzienie za picie alkoholu w ciąży? Jest propozycja rzecznika praw dziecka. To dobry pomysł?

Wybierasz się na urlop? Pamiętaj żeby zabrać te rzeczy, bo może ich zabraknąć w hotelu

WHO alarmuje: nastąpił rekordowy wzrost zakażeń koronawirusem od początku pandemii

Bakterie odpowiedzialne za listeriozę w popularnym produkcie spożywczym z Biedronki. GIS wycofuje go ze sklepów