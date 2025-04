Od kilku miesięcy Majdanowie wspominali, że pracują nad wspólnym projektem. I choć co i rusz kusili zdjęciami z egzotycznych wypraw, to nie chcieli pisnąć nawet słówka, o co chodzi, podkreślając jednak, że to absolutne novum w polskiej telewizji.

Choć za oknami prószy śnieg, media żyją już wiosenną ramówką. Jak donoszą Wirtualne Media, wiosną przyszłego roku stacja TVN wyemituje reality-show o dość przewrotnym i puszczający do nas oko tytule „Iron Majdan” z udziałem małżeństwa Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana.

Program został wymyślony specjalnie dla tej pary, a kręcono go w różnych częściach świata - czytamy na stronie.

Iron Majdan był owiany tajemnicą

Majdanowie w nowym programie podróżują po całym świecie. Będą poddawani próbom przez co sprawdzą, czy mogą na sobie polegać i czy są idealnym małżeństwem. Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, w każdym odcinku wylądują w innej części świata i będą mieli zadanie do wykonania. Niektóre z nich będą sytuacjami ekstremalnymi, a widzowie będą mogli obserwować ich w akcji. „Iron Majdan” to autorski format, który nie jest oparty na licencji. Formuła reality-show została stworzona specjalnie dla Majdanów.

Kiedy rozmawiałyśmy z Małgorzatą Rozenek-Majdan z okazji 20-lecia TVN, celebrytka podkreślała, że jej przyszły program to bardzo drogi, tworzony z rozmachem projekt, w który zaangażował się zagraniczny producent. Sukces duetu po „Azja Express” jest zatem nie do przebicia. Co ciekawe, koniec roku u Małgorzaty Rozenek-Majdan prezentuje się nader intensywnie. Kilka dni temu wystartowała także ze swoim lifestyle'owym portalem, w którym odpowiada na pytania dotyczące organizacji świąt, podróży czy porządków. Gwiazda wciąż jedną nogą jest w „Perfekcyjnej”, a jedną w surwiwalowych programach.

