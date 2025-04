W ostatnim odcinku programu „Nasz Nowy Dom” poznaliśmy wielopokoleniową rodzinę z Nowej Wsi. To właśnie tam, w drewnianym domku pod lasem mieszkają pani Dorota z mężem Andrzejem, jej córka Marta i zięć Damian oraz wnuki - Amelka i Aleksander.

Sześć osób gnieździło się w dwóch małych pokoikach, w których liczne przecieki, wysokie progi i zarwane podłogi wcale nie pomagały, a wręcz utrudniały im normalne funkcjonowanie. Zwłaszcza małemu Olkowi, który cierpi na rozszczep kręgosłupa i porusza się na wózku. Chociaż rodzice i dziadkowie starali się za wszelką cenę zapewnić mu jak najwięcej ciepła miłości i świetną opiekę, to stan domu zagrażał bezpieczeństwu dziecka. Brakowało w nim łazienki i ciepłej wody, okna były nieszczelne i uciekało przez nie ciepło. Dach przeciekał, a na ścianach zaczęła pojawiać się pleśń.

Przed remontem stan domu oceniła Katarzyna Dowbor. Przyznała otwarcie, że metamorfoza nie będzie łatwa, bo warunki nie sprzyjają remontom (śnieg i mróz), a do zrobienia jest naprawdę wiele.

Wiem, że się bardzo staracie, ale stan tego domu mnie po prostu przeraził. Jest zima, trzeba cały dach zdjąć i zrobić nowy. Jak to zrobić zimą? Kolejny problem to gdzie tu wstawić łazienkę? Stworzenie w tym budynku domu dla dwóch rodzin to jest wielki wyczyn, to ogromny wysiłek zarówno dla architekta jak również dla ekipy remontowej, bo tego miejsca po prostu nie ma

- skomentowała