Kolejny, 226. już odcinek programu „Nasz Nowy Dom” znów przyniósł wielkie emocje. Tym razem Katarzyna Dowbor i jej ekipa odwiedzili Wiśniówkę i rodzinę pani Agnieszki, która potrzebowała pomocy.

Życie kobiety nie było usłane różami. W dzieciństwie straciła ojca i tęskniła za pełną rodziną. Chcąc założyć swoją, bardzo młodo wyszła za mąż i urodziła pierwszą córkę - Weronikę. Niestety związek dwojga ludzi zupełnie niegotowych na dorosłość rozpadł się szybko.

Pani Agnieszka nie poddawała się jednak w szukaniu miłości i weszła w nowy, poważny związek. Urodziła drugą córkę - Nikolę, która choruje na epilepsję. Niestety, jej partner okazał się przemocowcem. Kobieta zabrała dzieci i uciekła od niego.

Kilka lat później pani Agnieszka poznała pana Karola, który pokochał ją i jej córki, stał się dla dziewczynek prawdziwym tatą. Ostatnio pan Karol zdecydował się poprosić ukochaną o rękę, a pani Agnieszka z radością przyjęła oświadczyny.

Rodzina marzy o tym, by razem mieszkać i tworzyć swój dom. I chociaż udało im się kupić mieszkanie w starym drewnianym budynku wielorodzinnym, nie stać ich było na remont. W mieszkaniu nie było dosłownie niczego. Gołe ściany z widoczną instalacją i rozłożone podłogowe ogrzewanie jedynie straszyły.

Katarzyna Dowbor przez rozpoczęciem remontu otwarcie przyznała, że jej ekipa ma do zrobienia mieszkanie praktycznie od zera.

Kochani jestem pełna podziwu dla pracy, którą w ten dom włożyliście. Podziwiam też to, że pan pracuje na pełny etat, wkłada pieniądze w to, co ma być Waszym domem, a do tego jeszcze dojeżdża, żeby to wszystko zrobić własnymi rękoma. Włożyliście dużo serca w to, żeby mieć ten swój wymarzony kąt, ale też rozumiem, że w pewnym momencie człowiek dochodzi do ściany i dalej już nie daje rady. To jest mieszkanie, które tak naprawdę trzeba stworzyć od nowa, tu nie ma nic, oprócz oczywiście bardzo starannie położonego ogrzewania podłogowego. Tu trzeba zrobić wszystko i nie wyremontować, a stworzyć

- podsumowała gospodyni programu