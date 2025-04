Jeśli oglądaliście program „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, wiecie, że w ostatnim odcinku widzowie mogli dowiedzieć się, które pary zdecydowały się na rozwód, a które postanowiły dać sobie szansę i zostać razem. W tym sezonie show – o dziwo – rozstało się tylko jedno małżeństwo, Ani i Grzegorza. To jednak nie oznacza, że pozostałe są już do końca życia na siebie skazane. Sprawdziłyśmy, jak im się układa i czy wciąż stanowią parę.

Pomiędzy Pauliną a Krzysztofem w programie od początku iskrzyło, chociaż nie zawsze były to iskry miłości: para często się kłóciła i rozstawała, potrafiła jednak na nowo się pojednać. Tym sposobem ostatecznie oboje zdecydowali, że nie będą się rozwodzić. Mimo iż większość widzów wróżyła im rychłe rozejście, media podały niedawno, że wciąż są razem!

Paulina i Krzysztof wystąpili kilka dni temu w programie „Dzień dobry TVN”, w którym opowiedzieli o swoim związku. Wydaje się, że są ze sobą naprawdę szczęśliwi.

Poznajemy się, przebywamy ze sobą. Zawsze na co dzień staramy się zająć sobie czas po pracy, przed pracą, czy czegoś nie zapomnieliśmy, czy czegoś nie wiemy o sobie i gdzieś z rozmów to wszystko wynika pomiędzy nami. Gdzieś nam się to wszystko utwierdza. Cały czas to trwa i to jest fajne

– powiedział Krzysztof.