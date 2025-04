Kiedy poranna pobudka staje się wyzwaniem, a odnalezienie się w jesiennej garderobie to istne "mission impossible", sama myśl o wieczornym wypadzie do kina wydaje się... nierozsądna (za domem jest zimno! w domku jest ciepło i jest kocyk!). Preferujemy zatem rozrywkę w domowym zaciszu (zerknijcie do zestawienia książek na jesień, które polecamy). Co warto obejrzeć w ten weekend?

Reklama

Przeczytaj felieton Filipa Chajzera. Dużo w nim prawdy o jesieni!

Piątek, 7 października

W kinach "Wołyń" i "Dziewczyna z pociągu", ale nie każdy chce wyswobodzić się z koca i kapci wieczorem, by wychodzić na miasto, które zaraz zaatakuje przymrozek. Zachęcamy do filmowej rozrywki w otoczeniu rozgrzewających napojów i dobrego towarzystwa.

Piątkowa propozycja dla widzów to przede wszystkim seriale ("O mnie się nie martw, Rodzinka.pl" i show z gwiazdami. Tuż po nich można spodziewać się rozrywki dla filmożerców. O godzinie 22.05 na antenie Polsatu uświadczymy film "Faceci w czerni II", których nie trzeba nikomu przedstawiać. Komediowa propozycja to również "Nieletni/pełnoletni" na antenie TV4 o 20.00: Jeff Chang przygotowuje się do studiów medycznych. Jego plany komplikują przyjaciele, którzy zaplanowali dla Jeffa szaloną imprezę z okazji 21. urodzin.

Kadr z filmu "Nieletni/ pełnoletni" - filmweb

14 października wieczorem nie zabraknie filmów sensacyjnych, przygodowych i thrillerów. Fani takiego kina z pewnością nie pozostaną nienasyceni. Na antenie TVN zobaczymy "Jack Ryan: Teoria chaosu" (20.00), a chwile po nim film katastroficzny "Armageddon". Nasz typ to polska produkcja "Świadek koronny" z Pawłem Małaszyńskim w roli głównej (TVN7, 22.15). To historia gangstera, który wystąpił z szeregów mafii i podjął współpracę z policją.

Dla wielbicieli wytrawnego kina mamy propozycję nie do odrzucenia: O 22.45 na antenie Kino Polska powtórzą pierwszy film tryptyku Krzysztofa Kieślowskiego "Trzy kolory: Niebieski"; filmu, nawiązującego do haseł Wielkiej Rewolucji Francuskiej: wolność, równość i braterstwo. Jest to opowieść o kobiecie, która zyskuje wolność w wyniku tragicznych wydarzeń. W wypadku samochodowym ginie jej mąż, znany kompozytor, oraz 5-letnia córka. Z katastrofy z życiem uchodzi tylko Julia (Juliette Binoche). Obraz otrzymał m.in. 3 nagrody Cezara, nagrodę Goya, Złotego Lwa w Wenecji oraz trzy nominacje do Złotego Globu.

TVN: "Jack Ryan: Teoria chaosu",20.00

Polsat: "Faceci w czerni II", 22.05

TV4: "Nieletni/pełnoletni", 20.00

TVN7: "Świadek koronny", 22.15

Kino Polska: "Trzy kolory: Niebieski", 22.45

A jak wygląda telewizyjna sobota?

Kadr z filmu "Trzy kolory: Niebieski" - screen YouTube

Sobota, 15 października

Połowa października przywita was przedświątecznym szałem! Nie wierzycie? A jednak - stacja Polsat zapragnęła przypomnieć widzom (jak co roku) historię Kevina. Tylko, że nieci wcześniej. O 19.40 zagości w waszych domach Kevin, który został na święta sam w Nowym Jorku. Serio, nie żartujemy.

TVP także stawia na komedię i o 21.30 promuje polską produkcję z Piotrem Adamczykiem "Och, Karol 2" w reżyserii Piotra Wereśniaka. Nas z kolei pociąga "Kobieta na skraju dojrzałości" (pod względem filmowym, oczywiście). Obraz o intrygującym tytule jest hitem dnia na TVN7 (21.15): rozwódka w średnim wieku (w tej roli Charlize Theron) chce dojść do siebie po rozstaniu. Dochodzi do wniosku, że miłością jej życia jest chłopak, z którym związana była przed laty. Wraca więc do rodzinnego miasteczka w Minnesocie, by go odzyskać.

Kadr z filmu "Kobieta na skraju dojrzałości" - filmweb

Dla fanek filmów z romansem w roli głównej, które nie chodzą spać przed północą, TVN7 ma propozycję. To komedia romantyczna "Dziewczyna moich koszmarów" (23.15) z przezabawnym Benem Stillerem w roli głównej. Jednak nie ma co ukrywać, że jesień sprzyja thrillerom i horrorom. Fani tego typu kina, a nieposiadający płatnych kanałów telewizyjnych, czeka niestety zawód. Muszą uzbroić się w cierpliwość do Halloween, bo telewizyjna niedziela upłynie pod znakiem komedii i filmów akcji i dokumentów.

Kadr z filmu "Dziewczyna moich koszmarów" - filmweb

Polsat, "Kevin sam w Nowym Jorku", 19.40

TVP 2, "Och, Karol 2", 21.30

TVN7, "Kobieta na skraju dojrzałości", 21.15, "Dziewczyna moich koszmarów" (23.15)

Niedziela, 16 października

Niedzielny wieczór i porządna dawka emocji: na TVP 2 obejrzycie "Boga zemsty" z Nicolasem Cage'em (20.00). To przejmująca historia Willa Gerarda i jego żony, Laury. Tworzą szczęśliwą, kochającą się parę, której życie obraca się wokół sztuki, spotkań z przyjaciółmi i rozgrywek szachowych. Szczęście pary burzy tragedia. Laura zostaje napadnięta i brutalnie zgwałcona. Zrozpaczony mąż chce wymierzyć sprawiedliwość własnymi rękami przy pomocy podejrzanej organizacji. Przyjdzie mu zapłacić wysoką cenę za zawiązanie paktu. Mocne kino amerykańskiej produkcji.

Kadr z filmu "Bóg zemsty" - FDB

Coś dla fanów SF

Fani sci-fi nie mają na co narzekać. Na TV4 i TVN 7 czekają na was "Transformers 3" i "Terminator". Oba filmy znajdują się w czołówce kultowego kina fantasy i z pewnością spodobają się twojemu mężczyźnie, gdy zaproponujesz wspólny seans przed telewizorem. Późnym wieczorem Kino Polska pokaże przejmujący dokument o życiu bezdomnych dzieci w dzisiejszej Rosji "Dzieci z Leningradzkiego" (23.10). Mali uciekinierzy z domów dziecka wegetują na ulicach, dworcach i stacjach moskiewskiego metra. Ich życie jest ciągłą walką o przetrwanie. Obraz Hanny Polak i Andrzeja Celińskiego otrzymał w 2005 roku nominację do Oscara. Mocne zakończenie tygodnia dla osób o silnych nerwach.

TVP2: "Bóg zemsty", 20.00

TV4: "Transformers 3", 21.00

TVN7: "Terminator", 22.00

Kino Polska: "Dzieci z Leningradzkiego", 23.10

Upatrzyłyście coś dla siebie z naszych propozycji? :)

Reklama

17 najbardziej wzruszających filmów. Wycisną łzy z każdego