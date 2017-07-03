Biedronka i nowa promocja na gry PC
Do sklepów trafi kolekcja niemal 100 gier za mniej niż 20 złotych!
Biedronka przygotowała prawdziwą niespodziankę dla fanów gier komputerowych. Od poniedziałku 3 lipca w sklepach sieci znajdziemy ich szeroki wybór, w cenie 9,99 zł i 19,99 zł.
Na wyprzedaży mają pojawić się 93 tytuły - za 34 z nich przyjdzie zapłacić 19,99 zł, 59 gier kupimy za 9,99 zł. Promocja potrwa do 16 lipca 2017 roku. Biedronka zastrzega jednak, że w razie wyczerpania zapasów nie możemy liczyć na nową dostawę. Kto pierwszy, ten lepszy!
Przyznajemy, że nawet same dla siebie znalazłyśmy kilka propozycji. Co powiecie na symulator kurortu nadmorskiego albo na Raymana - jedną z najbardziej znanych platformówek?
Fidget spinner dotkliwie poraniła chłopca
Gry za 9,99 zł:
- 9 KOMPANIA
- ASSASSIN’S CREED
- ASSASSIN’S CREED 2
- BRATZ: ROCK ANGELZ
- DAMNATION
- HOTEL DLA ZWIERZAKÓW WER.2
- KING’S BOUNTY: NOWE ŚWIATY
- KLASYKA SYMUALTORÓW SYMULATOR POCZTY LOTNICZEJ
- KLASYKA SYMULATORÓW – S. ROBÓT DROGOWYCH
- KRÓL ARTUR II
- MAJESTY 2: SYMULATOR KRÓLESTWA FANTASY
- NIESAMOWITE MASZYNY – S. OBSŁUGI LOTNISKA
- PERILS OF MAN
- POLSKIE IMPERIUM: OD KRZYŻAKÓW DO POTOPU
- RAYMAN LEGENDS
- RESIDENT EVIL 4 HD
- SYMULATOR JAZDY TIREM:RIG’N ROLL:WYŚCIGI TIRÓW+TIROWIEC
- SYMULATOR KOMPANII GÓRNICZEJ
- SYMULATOR KURORTU NADMORSKIEGO
- TURNING POINT: FALL OF LIBERTY
- WORLDS OF MAGIC
Gry za 19,99 zł:
- ASSASSIN BROTHERHOOD POL PC
- ASSASSIN’S CREED REVELATIONS POL PC
- BATMAN ARKHAM ASYLUM GAME OF THE YEAR
- BATTLEBORN
- BLACKHOLE: COMPLETE EDITION
- BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL!
- CITIES IN MOTION 2 – SYMULATOR WSPÓŁCZESNEJ METROPOLII: TRANSPORT I KOMUNIKACJA MIEJSKA
- CIVILIZATION: BEYOND EARTH – RISING TIDE
- FAR CRY 3 POL PC
- LEGO BATMAN
- LEGO HARRY POTTER 1-4 VER.2
- MAGICKA 2 DELUXE EDITION
- MURDERED: SOUL SUSPECT – ŚLEDZTWO ZZA GROBU
- NEW EXCLU HEROES OF MIGHT & MAGIC 5 GOLD POL PC
- PKK ACE COMBAT ASSAULT HORIZON
- PKK STREET FIGHTER X TEKKEN
- RIDGE RACER UNBOUNDED WYDANIE KOMPLETNE ROZSZERZONE
- SCOOBY DOO PIERWSZE STRACHY
- SCOOBY NAWIEDZONE BAGNO
- SETTLERS 7 GOLD POL PC
- SPLINTER CELL 6: BLACK LIST (EXCLU)
- STREET FIGHTER X TEKKEN
- TWIERDZA 3
- WŁADCA PIERŚCIENI: WOJNA NA PÓŁNOCY
Instagramowy hit dostępny w Biedronce!