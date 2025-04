Reklama

Tablet to urządzenie z większym wyświetlaczem niż smartfon, dzięki czemu wygodniej przejrzysz pocztę e-mail, strony internetowe, zdjęcia oraz multimedia. Dla dziecka z kolei tablet może stać się centrum zabawy i edukacji. Nie musisz rozglądać się za dwoma różnymi modelami – jednym dla siebie, drugim dla pociechy. Wystarczy, że poszukasz urządzenia uniwersalnego, które będzie odpowiednie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci! My już je znaleźliśmy!

Tablet uniwersalny – na co zwrócić uwagę?

Strefa dla dziecka i dorosłego – uniwersalny tablet powinien mieć przede wszystkim wyraźny podział na strefę dla osoby dorosłej i dziecka. Od jakiegoś czasu producenci odchodzą od możliwości tworzenia osobnych kont dla dziecka i dorosłego, zastępując ją specjalnymi „strefami dla dzieci”. Są to obszary podlegające kontroli rodzicielskiej. Rodzice ustalają tu, z jakich aplikacji dziecko może korzystać, do jakich multimediów ma dostęp oraz jak dużo czasu może spędzać przy urządzeniu. Oczywiście wszelkie ustawienia chronione są specjalnym hasłem lub kodem, dzięki czemu dziecko nie będzie w stanie zmienić ich samodzielnie. Wprowadzenie strefy dla dziecka chroni je przed przypadkowym natknięciem się w sieci na treści nieodpowiednie dla najmłodszych, a także blokuje aplikacje przeznaczone dla dorosłych. Takie rozwiązanie oferuje Huawei MediaPad M5.

Solidna konstrukcja – dziecko lubi eksperymentować, więc dobrze, aby tablet miał solidną obudowę. Wyświetlacz powinien być wzmocniony przez szkło hartowane, a obudowa wykonana z metalu. Zmniejsza to ryzyko uszkodzeń, które mogą powstać w czasie zabawy lub przez przypadek (np. kiedy dziecko wypuści tablet z dłoni).

Wydajne podzespoły – to gwarancja płynności działania, a co za tym idzie – satysfakcji dziecka i mamy. Dobry tablet powinien mieć nie tylko mocny procesor, ale również co najmniej 4 GB pamięci operacyjnej (RAM). Takie połączenie powinno sprawdzić się w wielu zastosowaniach, zaczynając od przeglądania stron internetowych, a kończąc na korzystaniu z aplikacji wymagających większych zasobów pamięci.

Wytrzymały akumulator – bateria jest istotna zwłaszcza w trakcie podróży. Jak wiemy, w takiej sytuacji dziecko najczęściej się nudzi, więc tablet pozwoli mu spędzić czas bez marudzenia. To samo dotyczy i mamy – podróż upłynie o wiele przyjemniej, jeśli w trakcie będzie można przeglądać ulubione strony w sieci czy obejrzeć film. Jeśli chcesz mieć gwarancję, że tablet będzie działać na jednym ładowaniu przez cały dzień, wybierz model z akumulatorem o pojemności co najmniej 7000 mAh.

No dobrze – to jaki tablet dla dziecka wybrać?

Tablet przystosowany dla dziecka ma duży walor edukacyjny. Dzięki odpowiednio dobranym aplikacjom maluch będzie uczyć się poprzez zabawę, a korzystanie z takiego urządzenia od najmłodszych lat pozwoli mu szybko przyswoić nowe technologie. Jeśli rozważasz nabycie dobrego modelu, wybierz Huawei MediaPad M5, który łączy w sobie wszystkie wymienione wyżej elementy. Urządzenie posiada mocną obudowę, wydajne podzespoły, wytrzymałą baterię oraz dedykowane funkcje dla dziecka i rodziców w tym „Strefę dla dzieci” oraz Tryb ochrony oczu. Dzięki jednemu zakupowi nie musisz też wydawać pieniędzy na dwa tablety – ten jeden będzie miał wszystko, co potrzebne zarówno mamie, jak i dziecku.