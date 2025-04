4 z 5

Nie zwracasz uwagi na promocje

Tym samym wkładasz do koszyka ciągle te same produkty - z przyzwyczajenia do jednej marki. Nawet, jeżeli wiele z nich ma na celu naciągnąć nas na kolejne wydatki, to jednak planowanie zakupów na czas, gdy trwają promocje (z odpowiednią listą), powinny nam się opłacić. Warto za każdym razem przeliczać, czy produkty podlegające obniżkom są istotnie tańsze niż inne.