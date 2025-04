Black Friday to idealna okazja do zrobienia (świątecznych) zakupów. Sklepy rywalizują ze sobą na coraz atrakcyjniejsze oferty, chcąc przyciągnąć klienta. I bardzo dobrze, my tylko na tym korzystamy.

Reklama

Niektóre z nich, Black Friday świętują już od początku tygodnia, przez co często produkty objęte są całotygodniową promocją. Możemy zdradzić, że taką akcję przygotował m.in. H&M - warto do niego zaglądać codziennie.

Dziecko zdemolowało półkę w Sephorze. Kto jest winny tej sytuacji?

Black Friday w Lidlu - co warto kupić?

Regularnie przeglądamy oferty sklepów w poszukiwaniu najlepszych promocji. Tym razem zajrzałyśmy do czarnopiątkowej oferty Lidla. Wybrałyśmy 5 hitów, z których podejrzewamy, ucieszy się każda (i każdy) z nas. Wśród nich śliczny różowy toster, krzesło w skandynawskim stylu, odkurzacz cyklonowy, maszyna do szycia i urządzenie do depilacji IPL. Ceny? Śmiesznie niskie! Zresztą, zobaczcie same!

Reklama

Najmodniejsze dżinsy z haftami do kupienia w Lidlu!