Wizerunek Matki Polki ogarniającej w domu gromadkę niesfornych dzieci powoli odchodzi w zapomnienie. To (chyba) dobrze. Jaka jest współczesna Polka? Postanowiłyśmy namalować jej socjologiczny portret. Czy nam się udało? Oceńcie same!

Statystyczna Polka to...

mądra Polka. Ma wyższe wykształcenie, kursy, szkolenia, zna języki. Polki coraz częściej decydują się na studia doktoranckie. Wiele z nich odnosi sukcesy w branży medycznej. Przykład? Nazwisko dr hab. Joanny Sułkowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego znane jest dziś już chyba na całym świecie. Sułkowska, która poszukuje nowych potencjałów źródeł leków, znalazła się na liście „2017 International Rising Talents”. To ranking najbardziej utalentowanych kobiet nauki, o których mówi się, że mogą zmienić świat! Bo to prawda. Polki przecież mogą wszystko!

Statystycznej Polce nie spieszy się z...

małżeństwem. Ślub bierzemy średnio w wieku 27 lat, czyli o 5 lat później niż w 1990 roku. Pierwsze dziecko rodzimy za to po 29 roku życia. Dlaczego? Czyżby nasz zegar biologiczny i instynkt macierzyński przestał tykać? Absolutnie nie. Zmieniły się nam po prostu oczekiwania i system wartości. Współczesna Polka chce się rozwijać. Kończy studia, bierze udział w warsztatach, kursach i uczy się języków obcych. Kariera i poczucie satysfakcji jest dla nas coraz bardziej istotne. Pracujemy tak samo dobrze, a może i lepiej niż niejeden mężczyzna. Ale jednocześnie...

Statystyczna Polka wie, że rodzina...

jest najważniejsza. Mamy dzieci. Pielęgnujemy rodzinne relacje. Kochamy spokojne wieczory z ulubionym serialem w tle. W weekendy pieczemy fit ciasteczka, gotujemy zdrowe obiady i z ultrabookiem na kuchennym blacie przeglądamy serwisy online w poszukiwaniu nowych przepisów.

Statystyczna Polka...

starzeje się aktywnie. Przejście na emeryturę nie oznacza dla niej jedynie szydełkowania i popijania herbatki z miodem. Współczesna Polka po 60 roku życia ma na siebie plan. Zapisuje się na szkolenia, pracuje dorywczo, czynnie uczestniczy w życiu swojego miasta czy dzielnicy, jest aktywna na formach internetowych, korzysta z komputera i jest pełna życia.

Statystyczna Polka nie rozstaje się z...

internetem. Jest mobilna. W pracy czy w domu internet ma pod ręką. To tam znajduje odpowiedź na pytanie o bolący ząb, przepis na zupę dyniową, czy promocje w sklepach. Poczta mailowa czy Facebook to dla zabieganej pani prezes, czy zapracowanej młodej mamy idealne miejsce do komunikacji, czy wymiany myśli. Z internetu korzysta w Polsce 25,71 mln osób - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Tech Trends 2017”. Co robimy w sieci? W zasadzie wszystko! Pracujemy, oglądamy filmy, rozmawiamy z najbliższymi, robimy zakupy, przeglądamy najnowsze kolejce ubrań i... wymieniać można w nieskończoność.

Dużą wagę przywiązujemy do urządzeń mobilnych, które umożliwiają nam poruszanie się w przestrzeniach interentu. Chętnie wybieramy lekkie i cienkie ultrabooki, z których korzystać można wszędzie. Komunikacja miejska, biblioteka, uczelnia, biuro, czy taksówka to idealne miejsca, by odebrać pocztę, dokończyć prezentację, czy obejrzeć film.

