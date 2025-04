Nie każdy chce inwestować w dodatki do domu, ale każdy przyzna, że w modnie urządzonym, pięknym wnętrzu czujemy się lepiej. Nawet drobne akcesoria mogą nadać pomieszczeniom świeżości - my wypatrzyłyśmy w najnowszej ofercie dodatki do domu w bardzo przystępnych cenach!

Wnętrzarskie hity z gazetki Pepco

Poszewki na poduszkę w w modnych odcieniach i ze złotymi elementami od kilku sezonów niezmiennie królują we wnętrzach! To prosty dodatek w niebanalnym stylu, który zestawiony z odpowiednim kocem, pledem czy świecznikiem postawionym na półce, może wykreować pomieszczenie jak z wnętrzarskich magazynów. Naszym hitem są jednak dodatki w nieco skandynawskim stylu, od którego powoli odchodzi IKEA.

Stoliki, ramki, drabinki...

W najnowszej gazetce po raz kolejny pojawiło się okrągłe lustro do powieszenia na linowym sznurku. Znakomicie współgra z najmodniejszym w tym sezonie stolikiem kawowym z koszem i drabinką-ozdobą na zdjęcia.

Brak chęci na radykalne zmiany? Za 9,99 zł można upolować naklejki na ściany, które, gdy się znudzą, można bez żalu odkleić! Zerknijcie do galerii naszych tanich i efektownych propozycji do domu od Pepco! Gazetka jest ważna od 28 lipca do 10 sierpnia.

Od dzisiaj w Biedronce dostaniecie trzy najmodniejsze dodatki do wnętrz w śmiesznie niskich cenach!