Biedronka uwielbia zaskakiwać swoich klientów nowymi promocjami i wyprzedażami, które pozwalają nam nabyć produkty w śmiesznie niskich cenach. Tym razem nie będzie inaczej. Już 18 czerwca we wszystkich supermarketach sieci ruszają ogromne obniżki cen produktów przemysłowych. Za zakupy zapłacimy nawet połowę mniej.

Reklama

Promocja w Biedronce od 18 do 20 czerwca

Tym razem promocja dotyczy artykułów przemysłowych z takich kategorii jak: kuchnia, zabawki, narzędzia warsztatowe i samochodowe, rowery, artykuły ogrodnicze i wielu innych. Od 18 do 20 czerwca wybieramy z półki co najmniej dwa towary objęte promocją i idziemy z nimi do kasy.

Płacimy za nie wówczas połowę mniej, w stosunku do ceny na etykiecie cenowej. Warto jedynie pamiętać, że limit rabatu na jednym paragonie wynosi 150 zł. Promocja trwa od 18 do 20 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów produktów, biorących udział w akcji.

Cieszymy się, że po raz kolejny nasza sieć może zaskoczyć klientów atrakcyjną ofertą. Zwłaszcza, że dotyczy ona nie tylko produktów przydatnych latem, ale przez cały rok - mówi Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka

Promocja -50% w Biedronce. Jakie produkty nie są objęte przeceną?

Nie wszystkie artykuły przemysłowe będą jednak objęte promocją. Akcja nie dotyczy: maskotek i książek Gang Słodziaków, dmuchanych produktów i zabawek do wody, tekstyliów, obuwia, bagażu, multimediów, książek, maseczek ochronnych, produktów Gatta, Carla Bonetti, Carlo Massimo, zapałek, żarówek Philips, brykietu, węgla, grilla jednorazowego, podpałek do grilla, zniczy i wkładów do zniczy, ekspresów do kawy Delta.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Tłumy nad Bałtykiem: brak płynów dezynfekujących i wszędzie kolejki. Polacy już zapomnieli o pandemii?

Coraz więcej gości weselnych z objawami koronawirusa. Czy odmrożenie tej branży było dobrym pomysłem?

Fala upałów spowoduje przerwy w dostawie prądu? Eksperci alarmują

Eksperci ostrzegają przed lekceważeniem koronawirusa. "Nienoszenie maseczek to brak szacunku i przyzwoitości"