Od czwartku, 14 grudnia we wszystkich sklepach Lidl kupicie elegancją, wysokogatunkową bawełnianą pościel o satynowym połysku za 55 złotych! Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Jakie wersje pościeli są dostępne?

Poszewka na poduszkę 70 x 80 i poszwa na kołdrę 140 x 200 - cena 55 zł

2 poszeki na poduszkę 70 x 80 cm, poszwa na kołdrę 160 x 200 cm - cena 65 zł

2 poszewki na poduszkę 70 x 80 i poszwa na kołdrę 220 x 200 - cena 75 zł

Pościel jest dwustronna. Dostępna jest w aż 11 wzorach! Oprócz niej dostaniecie satynowe prześcieradła z gumką w dwóch rozmiarach: 140 x 200 i 160 x 200 cm za 29,99 zł i 39,99 zł. Świetnie nadają się również na wysokie materace do 25 cm. Prześcieradła dostępne są w 5 kolorach do wyboru.

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie 7 najpiękniejszych wzorów!

