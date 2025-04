Bikini z najnowszej kolekcji Etam o 30% taniej niż normalnie? W sklepach online tej znanej marki bieliznę, stroje plażowe i piżamy kupisz w promocyjnych cenach.

Wyprzedaż w Etam - zasady promocji

Nazywa się sekretną wyprzedażą. Żeby się na nią załapać, wystarczy zapisać się do newslettera. Podajesz swój adres e-mail i potwierdzasz subskrypcję, a następnie aktywujesz dostęp. I w ten sposób masz możliwość kupować z 30% rabatem. Poza nim zyskujesz jako pierwsza informację o promocjach i dostęp do ofert VIP.

Co warto wybrać, korzystając z wyprzedaży?

Bikini

Wybór jest ogromny, ale nam przypadło do gustu kilka perełek z najnowszej kolekcji. Duże wzory i falbanki na górze od kostiumu są szczególnie polecane kobietom z niewielkim biustem - optycznie go powiększą. Jeśli masz większe piersi, postaw na usztywnianą i zabudowaną miseczkę - obędzie się bez niespodzianek, gdy będziesz biec do wody :-).

Kostiumy jednoczęściowe

Do wyboru jest nie tylko mnogość kolorów i egzotycznych wzorów, ale i krojów. Niektóre kostiumy jednoczęściowe są tak wycięte, że spokojnie opalisz w nich brzuch. Wybierając odpowiedni model dla siebie, zniwelujesz mankamenty sylwetki, a podkreślisz swoje mocne strony.

Koronkowe biustonosze

Są superseksowne, a do tego wygodne. Takie biustonosze lubią, gdy ją widać (choć trochę) spod sukienki czy bluzki. Taka bielizna dodaje kobiecie pewności siebie, dlatego warto mieć ze dwa-trzy koronkowe cudeńka w swojej szafie.

Piżamy

Możesz wybrać bawełnianą albo satynową, na ramiączkach lub bardziej zabudowaną. W zakładce „bielizna nocna” w sklepie Etam znajdziesz też halki i szlafroki.

Na wybrane produkty możesz też wykorzystać inną zniżkę -50%. Spiesz się. Chcesz wiedzieć więcej – zobacz szczegóły wyprzedaży -50%.

