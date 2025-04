Czy można zrecenzować zbiór listów? Oczywiście, że tak, choć nie o styl i pomysł się rozchodzi, ale ich wartość. A "Zapomniałam o tobie" Grażyny Szapołowskiej ma wartość szczególną.

O książce "Zapomniałam o tobie"

Jeśli myślimy, że wiemy o niej wszystko, to jesteśmy w błędzie. Dziesiątki wywiadów nigdy nie będą równać się z zapisaną przed laty korespondencją Grażyny Szapołowskiej z tajemniczym Januszem. Książka jest publikacją wyjątkową, i choć wpisuje się w trend intymnego pisania i pisania o samym sobie, tak popularnego w ostatnich latach wydawania autobiografii i korespondecji, o tyle "Zapomniałam o tobie" jest pozycją wyjątkową pod kilkoma względami.

"Zapomniałam o tobie" to zbiór listów, które pisali do siebie Grażyna i Janusz przez wiele lat – od 1983 aż do 1994 roku. Jest to świadectwo niezwykłego i płomiennego uczucia, nasyconego tęsknotą, pragnieniami i platoniczną... przyjaźnią. Na co dzień dzieliły ich setki kilometrów. Choć nie mogli się spotkać i łączyły ich tylko listy oraz telefony, byli sobie wierni i oddani. Grażyna Szapołowska zdradza kulisy pracy aktorki, trudy bycia matką i realia życia w PRL-u, będąc jednocześnie prawdziwym obiektem uwielbienia Janusza.



Kobiety marzą całe życie o takiej miłości. Niektóre mają szczęście ją przeżyć, inne mogą tylko o tym poczytać... Grażyna zabiera nas w świat nasycony tęsknotą, pragnieniami i..., przy okazji ukazując codzienne trudy życia aktorki i matki. Całość osadzona w realiach życia w PRL-u jest dodatkowym atutem tej książki...



- Kasia Kowalska, wokalistka

Jedyna taka miłość

Janusz "od listów" to mężczyzna dla wielu kobiet idealny. Pieszczotliwe zwroty, dbałość o każdy szczegół i dżentelmeńska troska sprawiają, że niemal mityczny Janusz staje się obiektem westchnień... czytelniczki. Co list, Janusz pieczołowicie wysyłał swojej "Szapci", lekcje języka francuskiego. Najpiękniejsze wiersze, piosenki o miłości opatrzone rysunkami z tłumaczeniami, miały pomóc aktorce i wesprzeć ją w zgłębianiu pięknego języka największych romantyków.

"Zapomniałam o tobie" jest 200-stronicową historią pewnej epistolarnej znajomości... Wzruszającą przebieżą, która sprawia, że ponownie zaczynamy wierzyć w gorącą i romantyczną miłość. Nawet taką, którą dzielą setki kilometrów, i która nie kończy się happy endem. Zbiór listów to nie tylko przedrukowana korespondencja: to również wspaniałe zdjęcia i skany autentycznych pocztówek i zapisków Grażyny i Janusza. To niezwykła przeprawa, przybliżająca nam skrawek duszy jednej z najpopularniejszych polskich aktorek.

