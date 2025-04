26 maja obchodzimy Dzień Matki! Nawet jeśli nie masz w zwyczaju celebrować tego święta albo twoja mama nie lubi otrzymywać upominków, to jest to dzień jak najbardziej sprzyjający refleksji nad relacją matki i córki. Dlatego proponujemy kilka filmów, które idealnie wpisują się w ten temat.

Filmy idealne na Dzień Matki

Wiele z was już dawno opuściło rodzinny dom i odwiedza swoich rodziców sporadycznie. Jeśli jednak masz możliwość spędzenia kilku dłuższych chwil w towarzystwie mamy, to na pewno ucieszy ją, jeśli zorganizujesz dla was seans. To nic nie kosztuje, co prawda nie stanowi też materialnej pamiątki, ale przyznasz, że wspólnie spędzony czas jest bardzo cenny, tak jak cenna i unikalna jest więż matki z córką.

Dlatego specjalnie na tę wyjątkową okoliczność, prezentujemy 11 polskich i zagranicznych filmów (komedii, dramatów - co kto lubi), które są idealną opcją przy organizowaniu seansu z mamą przed telewizorem. Serdecznie polecamy także serial "Kochane kłopoty", a jeśli chodzi o film, to będziemy hołubić oczywiście polską produkcję - kultowy film "Nigdy w życiu" z Danutą Stenką i Joanną Jabłczyńską.

Jeśli wciąż się wahacie w jaki sposób spędzić 26 maja, przejrzyjcie nasze propozycje!

