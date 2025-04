Łańcuch autorstwa Adriana McKinty’ego uznawany jest za jeden z lepszych thrillerów ostatnich lat. Prawa do publikacji sprzedano aż do 37 krajów, a w każdym z nich z miejsca stawał się hitem. Polski wydawca wybrał niezwykły sposób promocji książki.

Trailer zapowiadający bestsellerową książkę

W sieci zadebiutował krótki film z Magdaleną Popławską w roli głównej, który przedstawia kluczową scenę z powieści. Aktorka znana dotychczas z takich produkcji jak Atak paniki czy Bez tajemnic, tym razem wciela się w postać Rachel – kobiety po przejściach, która właśnie wychodzi na prostą. Jeden telefon zmienia całe jej życie i zmusza do podjęcia drastycznych działań… Reżyserem filmu jest Maciej Kawulski (Underdog), za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica, a kierownictwo produkcji Andrzej Besztak.

Łańcuch to bardzo sprawnie napisany thriller, który zaskakuje, chwilami szokuje, a potem nie pozwala zasnąć w nocy. Twórca odwołuje się do jednego z najsilniejszych i najbardziej pierwotnych instynktów – instynktu macierzyńskiego. 13-letnia córka Rachel znika, a ona, aby ją uratować zmuszona jest przeobrazić się w kryminalistkę i robić rzeczy, które jeszcze kilka dni wcześniej wzbudzały w niej pogardę. Wciągnięta w tytułowy łańcuch decyduje się na heroiczną walkę o swoje dziecko i… przeciw organizacji przestępczej. Czy uda jej się przerwać nikczemny proceder?

Emocje do ostatniej strony

Osoby, które lekturę Łańcucha mają już za sobą zgodnie twierdzą, że to książka, od której nie można się oderwać. Wciąga i zachwyca stylem. Jest jednocześnie niepokojąca i porywająca. Nic więc dziwnego, że prawa do jej ekranizacji kupiło Paramount Pictures. Wytwórnia filmowa z ponad 100-letnią historią odpowiada za sukces takich filmów jak: Titanic, Wilk z Wall Street czy Rocketmen.

Remigiusz Mróz: Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale ta książka wciąga tak, że zapomniałem o pisaniu.

Łańcuch to zdecydowanie najgłośniejsza książka pochodzącego z Irlandii Adriana McKinty’ego. Wcześniej był on autorem kilku dobrze przyjętych kryminałów, ale dopiero historia Rachel i jej córki przyniosła mu międzynarodowy sukces. Co ciekawe zanim został pisarzem, McKinty był nauczycielem, a wcześniej także barmanem, pracownikiem budowlanym i kierowcą. Zawodowym pisaniem zajął się po przeprowadzce do Melbourne w Australii.

Książka Łańcuch jest dostępna od 18 września w księgarniach oraz na empik.com.

Artykuł powstał z udziałem wydawnictwa Agora.