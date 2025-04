„Ta historia nigdy się nie wydarzyła. Ale mogła.“ – pisze Anna Dziewit-Meller w swojej pierwszej powieści. Autorka przywołuje klimat Polski lat 90., świetnie odtwarza ówczesne realia, by opowiedzieć historię Pawła Kozioła, nauczyciela tańca, który zatrudnia się w szkole, by uwodzić nieletnie uczennice. Obiekt jego uczuć – 12-letnia Agnieszka - wychowywana przez babkę dewotkę i od czasu do czasu bywającego w domu ojca, znająca wzorce zachowań z debiutujących na ekranach polskich telewizorów amerykańskich seriali - cieszy się, że nareszcie ktoś się nią interesuje. Na złość wszystkim i w tajemnicy przed najbliższymi, wchodzi w tę relację, nie do końca zdając sobie sprawę, że romans ze znacznie starszym nauczycielem do niczego dobrego nie prowadzi...

Fragment:

“I od tej pory niczego tak nie pragnął, jak przenieść się w czasie. Gdyby tak żyć sobie, dajmy na to, w wiktoriańskiej Anglii, ech... Kocham dzieci – myślał nad lekturami – po prostu je uwielbiam, dlaczego się mnie potępia? Jestem jak Jan Kochanowski nad ciałem biednej Urszulki... O ja nieszczęśliwy, jak wielkieś mi uczyniła pustki w seksie moim współczesna epoko tym nadejściem swoim... Stojąc na przystanku i czekając na autobus do domu, Kozioł snuł marzenia o sobie w dawnych dobrych czasach. On i dziewczynki z kursu tańca sto pięćdziesiąt lat temu. Ech... czy ktoś w ogóle by się go czepiał? Wsiadł do autobusu, ruszył w drogę do domu. Słońce chyliło się ku zachodowi. Świat zaś niezmiennie od tysięcy lat chylił się ku upadkowi.”

O autorce:

Ania Dziewit-Meller – jak sama pisze o sobie na blogu plainpleasures.com: „polecam książki w programie Dzień Dobry TVN, gram też i śpiewam w zupełnie kobiecym zespole Andy. Nie jestem krytykiem literackim”. Wydała trzy książki: „Głośniej. Rozmowy z pisarkami” i „Teoria Trutnia i inne. Rozmowy z mężczyznami” z Agnieszką Drotkiewicz i „Gaumardżos. Opowieści z Gruzji” z Marcinem Mellerem, a także jedną płytę „11 piosenek” z zespołem Andy. Prywatnie – żona Marcina Mellera i mama Gustawa.

Książka będzie także dostępna w wersji e-book.

Specjalnie do książki powstał teledysk nagrany przez zespół ANDY z udziałem autorki książki:

"Disko", Anna Dziewit-Meller, Premiera książki: 13 czerwca 20102