1 czerwca to święto nie tylko tych najmłodszych, lecz także rodziców. Poza tym jesteśmy zdania, że Dzień Dziecka może obchodzić każdy, bo przecież nigdy nie przestajemy być dziećmi. Masz już pomysł na upominek dla malucha?

Reklama

Jeśli wciąż nie wiesz, co sprezentować swojemu dziecku/bratanicy/rodzeństwu, to odsyłamy do sprawdzonych sposobów na brak zakupowej weny. Książka jest zawsze dobrym pomysłem na prezent, tylko w gąszczu tytułów i obrazków wybór idealnej jest nie lada wyzwaniem.

Książkowe pomysły na prezent na Dzień Dziecka

Podczas książkowych zakupów czy zwykłej wizyty w księgarni, może cię przytłoczyć nagromadzenie egzemplarzy na półkach, stolikach czy przy kasach. Nowości, bestsellery, TOP 5 - takie hasła przy tytułach mogą być pomocne, ale chyba każdy z nas przeżył kiedyś rozczarowanie spowodowane tym, że zasugerował się promocją czy etykietką "idealne na prezent". Dlatego zanim wybierzesz się po prezent na Dzień Dziecka, sprawdź dokładnie, jakie książki mogą być przeznaczone dla malca - czy mają być edukacyjne, z obrazkami, naklejkami? Jeśli chcesz sprawić miłą lekturę chłopcu, to przygody "Dokuczalskiej" na pewno nie trafią w jego gusta. Nastolatkowie wzgardzą raczej bajkom, a raczej zaintersują się literaturą młodzieżową.

Specjalnie dla was przygotowałyśmy 9 propozycji dla tych najmłodszych, i tych starszych, chłopców, i dziewczynek. Oto wybór (w dużej mierze) nowości wśród książek dziecięcych.

Reklama

Więcej:

13 momentów, które wstrząsnęły kinemTOP 5 książek, polecanych przez Anję Rubik