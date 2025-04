Jaki prezent najbardziej ucieszy osobę zakochaną w kulturze? Pięknie wydana książka, a może gra sprawdzająca wiedzę muzyczną? Przedstawiamy zestawienie najciekawszych wydawnictw kulturalnych ostatnich miesięcy, które sprawdzą się jako prezenty świąteczne dla najbliższych: od nastolatków po seniorów.

Książka to zawsze uniwersalny i wartościowy prezent. Które z poniższych pozycji najchętniej znalazłybyśmy pod swoją choinką?

„Zostaw broń, weź cannoli” (Wydawnictwo Albatros)

Wiedzieliście, że twórcy „Ojca chrzestnego” zadarli z prawdziwymi mafiosami, a Mario Puzo początkowo napisał swoją najpopularniejszą powieść… tylko dla kasy? Z okazji 50. rocznicy premiery kultowego filmu bazującego na równie kultowej książce, Wydawnictwo Albatros wydało kompendium wiedzy na temat kulis powstawania „Ojca chrzestnego”, które wciągnie nie tylko największych fanów filmu, ale wszystkich miłośników klimatu starego Hollywood.

fot. Zostaw broń, weź cannoli/ Materiały prasowe

Joan Didion, „Biały album” (Wydawnictwo Relacja)

Najnowsza polska pozycja autorstwa legendarnej eseistki to dogłębna analiza dekady pomiędzy latami 1968 i 1978, która na nowo zdefiniowała kulturę masową tamtych czasów. Autorka, w odpowiednim sobie stylu, przenikliwie definiuje fenomeny, które zawładnęły epoką: od sekty Charlesa Mansona, przez rodzinę Kennedych, aż do Jima Morrisona. Czysta przyjemność dla każdego fascynata kultury.

fot. Biały album/ Materiały prasowe

Abonament do aplikacji z audiobookami

Doskonały prezent dla każdego miłośnika książek, który skarży się ostatnio na brak czasu lub… miejsca na półkach. Abonamenty miesięczne w najpopularniejszych aplikacjach oferujących audiobooki (Storytel, BookBeat, Legimi, Audioteka, Empik Go) wahają się pomiędzy 19 a 50 zł, a większość z nich obejmuje także bogatą ofertę e-booków.

Nie ma co ukrywać: serwisy streamingowe sprawiły, że kupujemy coraz mniej płyt. Warto jednak pamiętać, że to właśnie kupno fizycznego albumu (najlepiej bezpośrednio ze strony wykonawcy) jest najlepszym wyrazem wsparcia dla twórczości. Dlaczego więc nie pójść o krok dalej i nie sprawić sobie ekskluzywnego winyla, którego odsłuchiwanie samo w sobie staje się rytuałem? Coraz więcej artystów powróciło do wydawnictw na płytach analogowych, które są prawdziwymi gratkami kolekcjonerskimi dla fanów. Poniżej znajdziecie kilka świetnych albumów tego roku, które można znaleźć na winylu i dodatkową gratkę dla fana muzyki...

Harry Styles, winyl „Harry's House” (Sony)

To, że rok 2022 należał do Harry'ego Styles'a to nie opinia, a niezaprzeczalny fakt. Wyprzedane w mig bilety na aż dwa stadionowe koncerty w ciągu roku to najlepszy dowód na to, że brytyjski gwiazdor cieszy się ogromnym uznaniem także w Polsce. Elegancko wydany album artysty na winylu będzie najlepszym prezentem dla siostry lub przyjaciółki, która z niecierpliwością wyczekuje kolejnego występu na Stadionie Narodowym.

fot. Harry Styles, winyl „Harry's House”/ Materiały prasowe

Florence + The Machine, winyl „Dance Fever” (Universal)

Po czterech latach przerwy, Florence Welch powróciła z jednym z lepszych albumów w swojej karierze. Eklektyczna artystka, słynąca ze swojej miłości do antyków i mody vintage, zawsze zachwyca słuchaczy całą kolekcją limitowanych edycji swoich albumów na płytach analogowych. Jedna z nich będzie więc wyjątkowym prezentem dla bliskiej osoby zakochanej w twórczości Florence.

fot. Florence + The Machine, winyl „Dance Fever”/ Materiały prasowe

Sanah, „Uczta”

Dzisiaj nikt już nie ma wątpliwości, że Sanah to rewolucja polskiej sceny muzycznej, a bilety na jej koncerty - zarówno te wielkie, jak i kameralne - wyprzedają się błyskawicznie. Poza plejadą przebojów, które nuci się tygodniami po przesłuchaniu, wydawnictwa Sanah zachwycają też pięknymi grafikami - zwłaszcza na wydaniach analogowych. Najnowszy album pt. „Uczta” z pewnością będzie świetnym prezentem dla fana charyzmatycznej, czarującej artystki.

fot. Sanah, „Uczta”/ Materiały prasowe

Gra planszowa „Lista, lista przebojów” (Trefl)

Fantastyczny prezent dla osoby, która wiecznie nuci coś pod nosem, a korzystanie z Shazam traktuje na równi ze ściąganiem na klasówce. Gra, która polega na odgadywaniu, opisywaniu, a także recytowaniu kultowych utworów może stać się gwoździem programu licznych imprez, a nawet kolacji wigilijnej. Pozycja obowiązkowa w domu każdego melomana!

fot. Gra planszowa „Lista, lista przebojów”/ Materiały prasowe

