Dom Wydawniczy Rebis przygotował specjalną serię powieści dla kobiet. Cenne jest to, że określenie „dla kobiet” niekoniecznie oznacza w tym wypadku lżejszą tematykę czy łatwiejszy język. Wspólną cechą tych powieści jest bardzo porządny literacki język, interesujące historie skupione wokół losów kobiet, są to książki emocjonalnie burzliwe, ale nie romansidła.

Reklama

Stephanie Cowell „Poślubić Mozarta”

Mannheim, rok 1777. Siostry Weber wiodą intymne, artystyczne życie. Ojciec z trudem utrzymuje rodzinę z kopiowania nut, a matka chowa księgę obiecujących zalotników. Siostry martwią się o swoją małżeńską i muzyczną przyszłość... dopóki pewnego wieczoru do ich domu nie wkracza Mozart. Dwudziestojednoletni geniusz jest oczarowany kobietami: urzeka go piękno i talent Aloysii, inspiruje bogaty głos Josefy, Sophie staje się dlań powiernicą, a Konstancji przyjdzie odegrać w jego życiu zaskakującą rolę.

Maggie O’Farell „Kiedy odszedłeś”

Alice Raikes na skutek wypadku samochodowego w stanie śpiączki trafia do szpitala w Londynie. I choć jej życie wisi na włosku, najbliższa rodzina zebrana wokół szpitalnego łóżka, kłócąc się, wspomina wydarzenia ostatnich lat i miesięcy. Na powierzchnię wypływają skrywane od dawna napięcia. Reminiscencje z przeszłości opowiadają o matce Alice (paskudnej zimnej kobiecie), babci (mądrej i ukochanej), siostrach (czułych i dalekich), przyjaciółce (bliskiej i wyrozumiałej) itd. Pojawia się też wątek trudnej miłość Alice do Johna. Trudnej, bo nieakceptowanej przez jej rodziców. Wątek ten staje się osią całej powieści. Kiedy John umiera, a Alice nie umie sobie poradzić z zaistniałą sytuacją – okazuje się, że wypadek był najprawdopodobniej próbą samobójczą. „Kiedy odszedłeś” opowiada o miłości, smutku i oszustwie, o tym, jak czyny i wybory jednego pokolenia mogą wpływać na następne.

Mavies Cheek „Janice Gentle i seks”

Kolejna powieść autorki bestsellerowego „Życia seksualnego mojej ciotki”. Zażywna, romantyczna, pozornie infantylna Janice Gentle jest autorką wzniosłych i kwiecistych romansów. Pisze je z niechęcią, mając na uwadze tylko jeden cel: chce zarobić dość pieniędzy, by móc odnaleźć mężczyznę, którego poznała, pokochała i utraciła jednego dnia, przed dwudziestu laty. Dlaczego jednak agentka Janice uparcie zachęca ją, by zachowała anonimowość? Prawdę odkrywa przedstawicielka nowojorskiego wydawnictwa, która przyjeżdża do Londynu namówić Janice, by wprowadziła do swoich romansów seks.

Jillian Medoff „Grzeczne dziewczynki schodzą na psy”

Janey Fabre wie, że nie jest przeciętną trzydziestolatką. Kiedy jednak przyłącza się do grupy terapeutycznej, nabiera przekonania, że zdarzają się kobiety znacznie bardziej szalone niż ona. Pozostałe uczestniczki terapii to modelowe przykłady problemów psychologicznych.

Z czasem Janey i dziewczyny zaczynają ufać sobie nawzajem do tego stopnia, że opracowany przez nie wspólnie spisek nabiera sensu. I ni stąd, ni zowąd wikłają się w awanturniczą przygodę, która pierwotnie wnosi chaos w ich życie, a ostatecznie przekonuje je o sile lojalności i prawdziwym znaczeniu przyjaźni.

Joyce Carol Oates "Zabiorę cię tam"

intymny i bezlitosny autoportret kobiety obdarzonej przenikliwą inteligencją, ale też skłonnością do bolesnych obsesji. Poznajemy ją w trzech odsłonach: studentki stypendystki, która próbuje zintegrować się ze środowiskiem, uparcie poszukując akceptacji i miłości innych; „kochanki czarnucha”, ofiary ostracyzmu społeczności, nie akceptującej jej namiętnego uczucia do czarnoskórego doktoranta filozofii; kobiety, która nareszcie dojrzewa do tego, by stanąć oko w oko z tym, co prześladowało ją przez całe życie.

To zarówno piękna powieść o dojrzewaniu jako o tym etapie życia, w którym człowiek tak bardzo chce być sobą i walczy o to wszelkimi środkami, jak i świadectwo niewzruszonej siły pewnego typu współczesnej kobiety-intelektualistki.

Marta Sobolska

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Dom Wydawniczy Rebis ufundował 10 zestawów złożonych z opisanych 5 książek. Aby wygrać zestaw, proszę odpowiedzieć na pytanie:

Książkę jednej z wymienionych tu autorek prezentowaliśmy w odcinkach w naszym dziale - Powieść. Jak się nazywa ta autorka i jaki jest tytuł prezentowanej przez nas powieści?