Czy piosenki mogą być pomocne w pokonaniu bólu związanego z rozstaniem? Tak! Naszym zdaniem w trudnych chwilach po zakończeniu związku większość znas znajduje ukojenie w muzycznych brzmieniach. Co nam pomaga?

Najczęściej wybieramy smutne piosenki, które tylko potęgują koszmarny nastrój. Ale tego rodzaju dobijanie się nie ma większego sensu – ciągle tkwimy w żalu, rozpamiętujemy przeszłość i rozdrapujemy stare rany na nowo. Zatem zamiast wysłuchiwać smutnych piosenek o rozstaniu, warto wybierać muzykę, która pomoże nam ruszyć naprzód i pomoże odzyskać optymistyczny nastrój.

Najlepsze piosenki po rozstaniu

Po ciężkim rozstaniu warto wybierać utwory, które przywrócą nam wiarę w to, że wszystko się ułoży i nadal mamy szansę na miłość. Oczywiście muzyka nie załatwi wszystkich problemów, ale z pewnością okaże się bardzo pomocna. Wybrałyśmy 10 utworów, które przywracają wiarę w siebie i pomagają zostawić przeszłość za sobą.



Oto piosenki, które pomogą uleczyć każde złamane serce!

„Can’t Hold Us Down” – Christina Aguilera

This is for my girls all around the world

Who have come across a man that don't respect your worth

Thinkin' all women should be seen, not heard

So what do we do girls?

Shout louder!

/To jest dla moich dziewczyn na całym świecie

Które natknęły się na faceta nie szanującego jej wartości

Myślącego, że kobiety powinny być widoczne, nie słyszane

Więc co robimy dziewczyny?

Krzyczymy głośniej!/

„Since U Been Gone” – Kelly Clarkson

„Survivor” – Destiny’s Child

„Don’t Wanna Be Your Girl” – Wet

„Irreplaceable” – Beyonce

So since I'm not your everything

How about I'll be nothing, nothing at all to you

Baby I won't shed a tear for you, I won't lose a wink of sleep

'Cause the truth of the matter is replacing you is so easy

/Więc jeśli nie jestem dla Ciebie wszystkim

Może w takim razie będę niczym, zupełnie niczym dla Ciebie

Skarbie nie uronię przez Ciebie łzy, nie będę miała kłopotów ze snem

Bo prawda jest taka, że jesteś tak łatwy do zastąpienia./

„Rumour Has it” – Adele

„Changing of the Seasons” – Two Door Cinema Club

„Do MY Thang” – Miley Cyrus

„Independent Women, Pt. I” – Destiny’s Child

„Smile” – Lily Aleen



Macie swoje ulubione piosenki, których słuchacie w trudnych chwilach?

