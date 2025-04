Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy listę 7 uwielbianych piosenek, śpiewanych przez niesamowite wokalistki. Kobiece przeboje na Dzień kobiet to energetyczne i pełne emocji utwory, które nie pozwalają zapomnieć, jak ogromna siła drzemie w delikatnej płci pięknej.

I’m Every Woman – Whitney Houston

Piosenka „I’m Every Woman” to absolutny hit. Najbardziej znane jest wykonanie Whitney Houston z 2003 roku, ale jako pierwsza utwór zaśpiewała Chaka Khan w 1979 roku.

Superwoman – Alicia Keys

Alicia Keys, w 2009 roku otrzymała za utwór „Superwoman” nagrodę Grammy, w kategorii: najlepszy występ wokalny R&B. Kawałek pochodzi z jej trzeciego studyjnego albumu, zatytułowanego „As I Am” i jest hołdem dla kobiet, jak śpiewa wokalistka:

Dla wszystkich matek walczących o lepsze dni i dla wszystkich moich sióstr, próbujących przyjść do domu przed zachodem, i dla wszystkich sióstr. Idąc razem powiedzmy Zrobię to, powiedzmy Mogę.

Run the World - Beyoncé

Singiel „Run the World (Girls)” pochodzi z albumu o nazwie “4”, czwartego studyjnego krążka amerykańskiej wokalistki. Piosenka była pierwszym dziełem Beyoncé, stworzonym po zakończeniu współpracy ze swoim ojcem i managerem, Mathew. Jakie jest przesłanie piosenki? Dziewczyny, to my rządzimy!

Jestem Kobietą – Edyta Górniak

Utwór „Jestem kobietą” pochodzi z płyty „Dotyk”, wydanej w 1994 roku. Muzykę skomponował Wojciech Olszak, słowa napisał Jacek Cygan. Ten rytmiczny, energetyzujący kawałek to niepodważalny hit. „Jestem kobietą" jest jedną z najczęściej wybieranych piosenek, podczas konkursów wokalnych i karaoke.

Free your mind – En Vogue

Singiel „Free your mind” pochodzi z albumu „Funky Divas”, wydanego 1992 roku. Chociaż En Vogue to grupa R&B, utworowi nie brakuje rockowego pazura, dzięki któremu stał się hitem. To kawałek pełen kobiecej mocy - idealna piosenka na Dzień Kobiet.

Ella elle l’a – Kate Ryan

Piosenka, tłumacząc z francuskiego - „Ella, ona ma to” powstała jako hołd dla wybitnej amerykańskiej wokalistki jazzowej, Elli Fitzgerald. Pierwotnie śpiewała ją France Gall, w 1987 roku. Utwór stał się hitem w Europie. Piosenkę przypomniała Kate Ryan. Kawałek „Elle elle l’a” promował jej krążek „Free”.

Woman - Neneh Cherry

Neneh Cherry, szwecka raperka i wokalistka, nagrała singiel „Woman” w 1996 roku. Paradoksalnie znalazł się on na płycie zatytułowanej ”Man”. O czym opowiada? Neneh śpiewa:

Nie ma kobiety na tym świecie, ani kobiety ani dziewczynki, która nie mogłaby wnieść miłości w świat mężczyzn.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.12.2015

