W wieku 76 lat 12 maja 2016 roku zmarła Maria Czubaszek - wybitna polska pisarka, satyryk, dziennikarka, autorka wielu tekstów piosenek, felietonistka. Papieros i cięty język były jej znakami rozpoznawczymi. Dowcipne, błyskotliwe wypowiedzi Czubaszek z przekąsem bardzo często spotykały się z krytyką. Mimo to trafnie charakteryzowały rzeczywistość, dlatego na długo zapisywały się w pamięci.

Wiadomośœć o śœmierci kontrowersyjnej dziennikarki poruszyła jej bliskich i gwiazdy. Jaki przebieg miała kariera Marii Czubaszek? Za co pokochał ją mąż i co sprawiało jej największą radośœć?

"Jeœśli chcesz mieć radio, to sobie kup"

W 1960 roku Maria Czubaszek nawiązała współpracę z Programem I Polskiego Radia, debiutując w audycji "Radio-Reklama" jako autorka tekstów reklamowych. Popularnoœść zdobyła dzięki słynnemu sloganowi: "Jeœli chcesz mieć radio, to sobie kup".

W 1966 roku związała się z Programem III Polskiego Radia, gdzie bardzo szybko dowiodła swojego satyrycznego talentu. Spod jej pióra wyszło wiele tekstów satyrycznych pisanych dla znanych aktorów, które były prezentowane w radiowej Trójce.

Prowadziła cykl audycji radiowych "Bieg przez płotki", wzięła udział w wielu programach, m.in.: "Ilustrowany Magazyn Autorów". Jest autorką znanych słuchowisk, np. "Dym z papierosa". Pisała teksty m.in. do muzyki Alibabek, Ewy Bem, Grzegorza Markowskiego i Vox.

20 maja 2009 roku odebrała Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" od ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Współtworzyła scenariusze do popularnych seriali, m.in: "BrzydUli" i "Na Wspólnej". Pozostawiła po sobie wiele publikacji książkowych, np. "Blok niecodzienny".

"Niepalący też żyją tylko do œśmierci"

Jej mężem był Wojciech Karolak, który pokochał ją za buńczucznoœść (złamała mu dwa żebra), wysoki poziom inteligencji i wspaniałe nogi. Nigdy nie chciała mieć dzieci, w rozmowie z Moniką Olejnik w Radiu Zet wyznała, że dokonała dwóch aborcji.

Paliła na potęgę, œświadomie lekceważąc zdrowie: "Jak powiedział kiedyœ Jan Nowicki, zdrowia do grobu nie wezmę. A jak pokazuje życie, niepalący też żyją tylko do œśmierci. Niektórzy chyba w to nie wierzą. Ale w coœ trzeba nie wierzyć" ("Wysokie Obcasy Extra", 2014).

Darzyła większą sympatią zwierzęta niż ludzi, do czego otwarcie się przyznawała, bo jak twierdziła: "Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta. Nie chcę i nie potrafię zmienić zdania na ten temat. Jeżeli jest to wada, to niestety, ale z tą wadą umrę" (rozmowa z serwisem Newseria Lifestyle).

Nie miała przyjaciół, co uzasadniała słowami: "Zresztą ja w ogóle nie odczuwam potrzeby przyjaźni. Im dłużej żyję, tym bardziej odnoszę wrażenie, że podobnie jak miłość i seks jest przereklamowana". ("Magazyn Świąteczny", 2012).

Uważała, że nie ma intuicji, co uzasadniała słowami: "Gdybym miała, tobym nie wyszła za pierwszego męża, bo by mi intuicja podpowiedział, że skoro przed œślubem nie był w moim typie, to i po śœlubie nie będzie" (rozmowa z Arturem Andrusem).

To, że inaczej wyobrażała sobie swoją przyszłość, najlepiej poświadczają słowa: "Kiedy patrzę na swoje bardzo długie już życie, widzę, że wszystko poszło nie tak. Chciałam mało pracować, dużo zarabiać, szybko umrzeć. A jeśli nie, to na starość grać w pokera. Stara jestem, ale w pokera nie gram, bo na to trzeba mieć spore pieniądze" (rozmowa z Arturem Andrusem).

Wyznawała zasadę, że najważniejsze jest to, co dzieje się tu i teraz: "Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro". Nie bała się œśmierci, lecz cierpienia przed nią: "Jest straszna dla tych, co zostają. Ja uważam, że po śœmierci nie ma nic, absolutnie, koniec, po balu. Więc nie będę cierpiała. Natomiast strasznie bym się bała cierpienia przed œśmiercią. Mój ukochany Woody Allen powiedział: «Nie boję się śœmierci, tylko chciałbym, żeby mnie nie było przy tym, jak po mnie przyjdzie»". ("Magazyn Œświąteczny", 2012).

