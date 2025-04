Które gwiazdy i dlaczego powiedziały "tak"?

Aktorki, piosenkarki, blogerki i dziennikarki – wszystkie w welonach! Aneta Zając, Anita Sokołowska, Joanna Jabłczyńska czy Klaudia Halejcio jako jedne z pierwszych gwiazd powiedziały TAK. Czy szykują się teraz masowe śluby?

Co oznacza tajemnicza data 14 września?

Zdjęcia z hashtagiem #powiedziałamtak są wyrazem poparcia dla akcji organizowanej przez stację TLC – tłumaczy Joanna Jabłczyńska. – Już w najbliższą niedzielę odbędzie się Bieg w Sukniach Ślubnych. Świetna inicjatywa, tym bardziej, że organizowana w szczytnym celu. Będziemy zbierać pieniądze dla Julki Torli, podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Ja sama zdecydowałam się pobiec. Wiem, że kilka moich koleżanek również stanie na starcie. Inne będą kibicować. Już nie mogę się doczekać. – dodaje.



Zobacz zwiastun:

Już 14 września na warszawskiej Agrykoli odbędzie się Bieg w Sukniach Ślubnych. Cel jest niezwykle szczytny. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce – okazja do dobrej zabawy, a przede wszystkim pomocy. Dochód ze sprzedaży pakietów startowych zostanie przekazany na pokrycie kosztów rehabilitacji Julki Torli. Dziewczynka w wyniku wypadku samochodowego doznała poważnego urazu kręgosłupa i porusza się teraz na wózku inwalidzkim.



Dołącz do akcji!

Wszyscy, którzy chcą dołączyć do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, mogą wziąć udział w facebookowej zabawie. Za przykładem gwiazd i celebrytów wystarczy wrzucić zdjęcie z #powiedziałamtak na swój profil – jako wyraz poparcia dla akcji pomocy dla Julki. Jeśli to hasło opanuje Internet, być może zmotywuje mnóstwo osób do pojawienia się 14 września w Parku Agrykola.



