Światowe gwiazdy mają swoje zachcianki. Nieraz słyszeliśmy o tym, że któryś artysta nie chciał wystąpić na gali, jeśli nie zostałyby mu zapewnione przeróżne dziwne udogodnienia. Wczoraj w Gdańsku gościliśmy wielką gwiazdę - Justina Timberlake'a.

Zobaczcie, jakim zachciankom musieli sprostać organizatorzy

Zdrowa dieta

To akurat nie dziwi. Artysta musi prawidłowo się odżywiać, żeby na scenie wyglądać rewelacyjnie i być ciągle w dobrej formie. Kuchnia Timberlake'a musiała być zatem zdrowa, pełna warzyw i lekkich przekąsek oraz owoców świeżych i suszonych.

Z innych kulinarnych wytycznych, jakim musieli sprostać organizatorzy koncertu, warto wspomnieć o konieczności zaopatrzenia kuchni w mleko ryżowe oraz biały chleb.

Napoje mniej i bardziej wyskokowe

Muzyk podczas koncertu dużo się ruszał, musiał więc być odpowiednio nawodniony. Do picia przygotowano zatem dla niego bardzo zdrową wodę Fiji, ale też dużo mniej zdrową Colę Zero, która jednak pomagała utrzymać wysoki poziom energii przez cały koncert.

W garderobie artysty znalazł się także alkohol. Jak na amerykańską gwiazdę przystało, były to butelki Jacka Danielsa. Oprócz tego 901 Tequila, piwa marki Old Jamaica i czerwone wino.

Dużo słodkości

Okazuje się, że Justin to bardzo słodki chłopak. Trzyma się zdrowej diety, ale nie stroni też od słodyczy. W jego prywatnej garderobie znalazły się takie specjały, jak:

miód organiczny

słoik galaretki

specjalne cukierki dostępne jedynie w USA

dostępne jedynie w USA chipsy cienko krojone

