"M jak miłość" to serial, który niezmiennie przyciąga całą rzeszę widzów każdej generacji. Nie ma tematów tabu: ciąża nastolatki, zdrady rodzinne i małżeńskie, choroby i niepełnosprawność - wszystko w "M jak miłość" znajdziecie. I m.in. za ten serial jest hitem.

Serial "M jak miłość" powstał na fali popularności telenoweli "Klan", emitowanego w TVP1 z potrzeby zagarnięci. Oglądalność "M jak miłość" szybko przewyższyła popularność Klanu, choć opierała się na podobnym motywie: polska rodzina z tradycjami, której perypetie były blisko codzienności wielu milionów Polaków. Według danych firmy AGB Nielsen Media Research w marcu 2005 serial osiągnął rekordową widownię 12,6 mln. Plusem oczywiście była obsada "M jak miłość" - korem telenoweli są Barbara i Lucjan Mostowiakowie. Akcja serialu "M jak miłość" rozpoczyna się, gdy Barbara i Lucjan Mostowiakowie obchodzą w swoim domu w Grabinie 40. rocznicę ślubu.

Dom w Grabinie o niemal mitycznym statusie, który zamieszkują Mostowiakowie, jest tylko iluzją na potrzeby serialu. Wzorowany na rustykalnej sielance ganek domu Mostowiaków jest jedynie dekoracją, a pokoje znajdują się w hali zdjęciowej w Orzeszynie. Z kolei sama akcja akcja serialu "M jak miłość" rozgrywa się w Piasecznie, w Warszawie oraz w pobliskich, fikcyjnych miastach: Gródku, Lipnicy, oraz wsi Grabina.

"M jak miłość" na VOD, online - serial idzie z duchem czasu

Serial prędko zyskał widownię i stał się najchętniej oglądanym programem telewizyjnym w Polsce. Zwłaszcza, gdy któraś z postaci odchodzi w spektakularnym stylu: tak było ze śmiercią serialowej Hanki Mostowiak, granej przez Małgorzatę Kożuchowską. To chyba najczęściej i najchętniej przerabiany i obśmiewany odcinek liczącego sobie blisko 1300 epizodów serial.

Aby nakręcić scenę wypadku samochodowego Alicji i Hanki, ekipa musiała pracować przez całą noc do godziny piątej nad ranem podczas 10-stopniowego mrozu.

Na planie byli nie tylko kaskaderzy, lecz także rajdowiec samochodowy. I pilna potrzeba, by uśmiercić postać, którą uwielbiały miliony widzów "M jak miłość". Małgorzata Kożuchowska po latach szczerze tłumaczyła, dlaczego zdecydowała się porzucić intratną rolę.

- Od początku "M jak miłość" walczyłam o to, żeby nie być tylko Hanką Mostowiak. Żeby było wiadomo, że mam swoje imię i nazwisko, że gram w teatrze, w filmach, że robię też inne rzeczy i żeby w nagłówkach gazet nie pisali o mnie Hanka Mostowiak, co się zdarzało. Czułam, że to jest mielizna i że mogę się z tego nie wydostać - mówiła potem w wywiadach.

"M jak miłość" wyszedł spod ręki bardzo utalentowanej scenarzystki Ilony Łepkowskiej, która jest matką sukcesu telenoweli. Ukłony należą się również Wojciechowi Gąsowskiemu - to jego głos rozpoznają miliony. Muzyka tytułowa była wielokrotnie doceniana. Samemu serialowi "M jak miłość" przyznano natomiast specjalną statuetkę Telekamery – Platynową Telekamerę.

