Wielkimi krokami zbliża się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych tego roku w naszym kraju. Po raz pierwszy, Warszawę odwiedzi żywa legenda światowego kina – Al Pacino. Aktor będzie gościem inauguracyjnego spotkania otwierającego cykl „An Evening with…” z największymi gwiazdami Hollywood. Organizatorem wydarzenia jest Stage Production oraz Rocco Buonvino.

Al Pacino w Warszawie!

Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją, by z bliska poznać i zobaczyć odtwórcę kultowych postaci, takich jak: Michaela Corleone („Ojciec Chrzestny”), Tonego Montanę („Człowiek z blizną”), czy Franka Slade’a („Zapach kobiety”). Spotkanie dla blisko 1 700 gości warszawskiego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej odbędzie się już 22 września 2014 r. o godz. 19.30. Częścią spotkania będzie również sesja pytań i odpowiedzi z publicznością. Wywiad na żywo będzie dodatkowo transmitowany na wielkim ekranie w tle sceny. Dla gości wieczoru, organizator zapewni na życzenie tłumaczenie symultaniczne spotkania wliczone w cenę biletu.

Al Pacino światową gwiazdą kina!

Na przestrzeni lat, Al Pacino aż ośmiokrotnie nominowany był do Oscara. Jest jednym z nielicznych aktorów, który zdobył tzw. Potrójną Koronę, czyli trzy najważniejsze nagrody filmowe: „Oscar”, „Emmy” oraz „Tony”. Spotkanie w Warszawie poprowadzi Sandro Monetti – znany i ceniony brytyjski dziennikarz, ekspert i znawca Hollywood, na stałe mieszkający w Los Angeles. W swojej karierze zawodowej, przeprowadzał wywiady z największymi tego świata, m.in.: Madonną, Goergem Clooneyem czy Paulem McCartneyem. Autor bestsellerowych książek i publikacji. Gości Teatru Wielkiego-Opery Narodowej powita wszechstronnie utalentowana aktorka, wokalistka oraz jedna z najbardziej cenionych lektorek w naszym kraju – Ada Gostkowska.

Bilety w cenie od 500 zł do 2 500 zł do nabycia na stronach: www.stageproduction.pl, www.ticketpro.pl, www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl oraz w Bileteriach EMPIK. Część dochodu ze sprzedaży biletów przekazana zostanie na rzecz Fundacji Bátor Tábor, która jest Partnerem wydarzenia. Bátor Tábor jest członkiem międzynarodowej organizacji Serious Fun Children's Network, założonej 25 lat temu przez zdobywcę Oscara - Paula Newmana. Fundacja pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi, cukrzycą, młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów oraz hemofilią.



Więcej o Al Pacino:

