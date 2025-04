7 grudnia 2015 roku wystartowała akcja charytatywna „Mądre, piękne i gotują”. W ramach projektu 6 znanych szefowych kuchni wyda specjalną kolację. Powstał też wyjątkowy kalendarz z przepisami i portretami autorek dań. Wpływy z akcji organizowanej przez kobiety zostaną przeznaczone na wsparcie innych kobiet - osieroconej rodziny restauratora.

Reklama

Akcja „Piękne, mądre i gotują”

składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to kalendarz z przepisami. Agnieszka Małkiewicz (Horeca Communications), pomysłodawczyni akcji, zaprosiła do studia fotograficznego kobiety znane z sukcesów w kulinarnym świecie: Agatę Wojdę, Ewę Malikę Szyc Juchnowicz, Luizę Trisno, Lilianę Filipiak, Basię Ritz i Ewę Olejniczak, aby łącząc swój wizerunek i kulinarny talent, wsparły potrzebujących. Pikanterii dodaje fakt, że bohaterki występują w kalendarzu w trzech konfiguracjach: Mądre (bez okrycia), Piękne (eleganckie) i Gotują – (wspólnie, w kuchni). Autorką niepokornych zdjęć jest Lidia Skuza.

Dodając akcji lekkiego przymrużenia oka i zabarwienia kulinarnego wszystkie portrety wyjątkowych dam połączył wątek ich ulubionych produktów. Na ich bazie szefowe kuchni zaproponowały do kalendarza swoje przepisy na dania, których będzie można spróbować w ich wykonaniu podczas kolacji 15 stycznia. To jest drugi element projektu. Kolacja odbędzie się w warszawskiej restauracji „Slavika” należącej do jednej z nich - Luizy Trisno.



W styczniu mija rok od tragicznej śmierci męża i ojca, wspaniałego człowieka, restauratora - Artioma Gyurjyan. W akcji nie chodzi jedynie o zbiórkę pieniędzy, ale przede wszystkim o wsparcie i powrót do normalnego życia jego żony Dolores Idnani i ich 11-letniej córki Kseni po trudnych doświadczeniach. Dziewczyny już teraz są podekscytowane i odzyskały nadzieję, że wszystko się poukłada, dlatego bardzo mocno będę walczyć o każdą złotówkę dla nich.

Inicjatywa „Mądre, Piękne i Gotują” to też ukłon w stronę kobiet polskiej gastronomii, świetnych w biznesie i kreowaniu smaku: menadżerek, restauratorek, szefowych kuchni.

Delikatnie prowokacyjny charakter kalendarza jest najlepszą formą zwrócenia uwagi na temat, który każdej kobiecie - szefowej kuchni leży na sercu. Jesteśmy tak samo dobre jak mężczyźni, ale musimy to udowadniać, pozbywać się naszych kobiecych atutów. Chcemy być i piękne i mądre i gotować. A jeżeli robimy to dobrze, chcemy być docenione. I fajnie, gdyby nie trzeba było tego oddzielać.

- podkreśla jedna z uczestniczek projektu Ewa Malika Szyc-Juchnowicz.

Jak można wesprzeć akcję?

Akcję można wesprzeć poprzez bezpośrednią dotację, zakup kalendarza lub zaproszeń na kolację dla klientów, pracowników lub jako prezent gwiazdkowy przez sklep www.madrepiekneigotuja.com .

Dystrybucję kalendarzy wspiera warszawska księgarnia Bookoff.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych