1 z 15

Małgorzata Rozkrut z córką Roksaną

Gosia to pogodna, energiczna młoda kobieta, podopieczna Fundacji. Sześć lat temu chorowała na białaczkę, a przez ostatnie lata boryka się z komplikacjami związanymi z przeszczepem szpiku. W tym okresie są lepsze i gorsze chwile, ale bliscy nigdy jej nie opuszczają, każdego dnia walczą razem

z nią. Gosia wciąż wraca myślami do wyjazdu do Parku Miniatur i Dinozaurów organizowanego dla podopiecznych Fundacji - byłam taka szczęśliwa, że mogę razem z córką wyjść z domu i pobyć z innymi osobami. Deszcz, wiatr i zimno nie były ważne. W tym dniu zapomniałam, że jestem chora. To było niesamowite uczucie.

Stąd pomysł unikatowych wyjazdów wzmacniających więzi rodzinne inicjowanych przez Fundację Urszuli Smok „Podaruj Życie”, na które zaprasza nie tylko osoby po chorobie, ale także ich najbliższych. Organizatorzy chcą, by w świecie bez codziennych trosk (badań i wizyt lekarskich, czy też gotowania obiadu, sprzątania, prasowania) podopieczni mogli cieszyć się z bycia razem. Pragną ich wspierać i dopingować, żeby mieli siłę pomóc sobie i innym!