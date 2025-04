Jedni pną się po szczeblach kariery w zawrotnym tempie, inni tkwią na jednym stanowisku przez wiele lat, nie widząc żadnych szans na awans. Owszem, nie każda praca jest rozwojowa, ale zdarza się i tak, że w ramach jednej firmy jedni są zauważani i doceniani, a inni mniej. Dlaczego?

Powodem mogą być negatywne myśli samego pracownika, który zamiast wierzyć we własne możliwości, sam siebie ściąga w dół. A jeśli my sami nie uznamy, że zasługujemy na awans, dlaczego ktoś inny miałby tak uważać?

Jak dostać awans?

Oprócz umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia trzeba mieć jeszcze odpowiednio wysoką samoocenę i znać swoją wartość. Absolutnie nie można wmawiać sobie żadnych rzeczy, które powodują utratę pewności siebie.

Jeśli zatem zależy ci na sukcesie w karierze, nigdy nie sugeruj sobie, że:

1. Masz notorycznego pecha

Innym się wszystko udaje, ale ty mimo starań nigdy nie możesz osiągnąć sukcesu. Przyzwyczaiłaś się już, że masz po prostu pecha. Jeśli ciągle będziesz sobie wmawiać, że tak jest, nie spodziewaj się, że nagle staniesz się szczęściarą.

2. Musisz być ideałem

Wytykasz sobie najmniejsze potknięcia i rozpamiętujesz je miesiącami, a o pochwałach od innych zapominasz od razu. Zmień to koniecznie. Nie ma ideałów, więc zacznij doceniać to, co ci się udaje i w czym jesteś dobra, a z porażek zawsze wyciągaj mądre wnioski.

3. Na pewno ci się nie uda

Bo niby dlaczego? Widzisz, że każdy jest w czymś lepszy od ciebie, a do tego szczyci się swoimi umiejętnościami. Ty przy nich wyglądasz blado... Zacznij i ty dostrzegać swoje mocne strony, a wtedy inni na pewno również je zobaczą i być może docenią.

4. Inni mają rację, że jesteś kiepska w tym, co robisz

Nawet jeśli tak nie mówią, ty przeczuwasz, że tak myślą. Zamiast wmawiać sobie, że inni myślą o tobie źle, zacznij skupiać się na konkretach i faktach. Poskramiaj swoją bujną wyobraźnię i nie pozwól by negatywne myśli na własny temat przysłoniły ci twoje rzeczywiste zalety.

