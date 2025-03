Ponad połowa Polaków rozważa zmianę branży.

Według badania opublikowanego przez Pracuj.pl, 51,4 proc. respondentów rozważa zmianę branży lub specjalizacji zawodowej. Jednocześnie ok. 70 proc. deklaruje, że podczas poszukiwania pracy przegląda ogłoszenia w różnych branżach.

Wśród respondentów największy odsetek przeglądających ogłoszenia z różnych branż stanowią osoby w wieku 45-54 lata (76 proc.) oraz przedstawiciele grupy wiekowej 55-65 lat (74 proc.). Wśród najmłodszych badanych (18-24 lata) ten odsetek sięga 70 proc. badanych, a najniższy jest w grupie wiekowej 25-34 lata, gdzie sięga 67 proc. badanych

- podano w raporcie.

Jednocześnie 1/3 badanych miała okazję pracować w innych krajach. Zdaniem autorów badania takie doświadczenia mogą wpływać na decyzję o podjęciu podobnej decyzji w przyszłości.

Badani wskazali, dlaczego zastanawiają się nad zmianą pracy. 25,9 proc. badanych wskazała wysoki poziom stresu w obecnym miejscu zatrudnienia. Z kolei 25,5 proc. przyznaje, że ich obecna praca nie jest zgodna z ich zainteresowaniami.

Zdaniem ekspertki ds. rekrutacji w Pracuj.pl, Aliny Michałek, zmiana pracy może wynikać z różnych przyczyn.

Część badanych deklaruje, że nie chcą zmieniać pracy, ponieważ są zainteresowani dalszym rozwojem w swojej branży lub zawodzie – takie deklaracje składa 21 proc. respondentów badania Pracuj.pl. Są również oczywiście pobudki ekonomiczne, dla których pracy poszukuje połowa badanych

- przekazała Alina Michałek.

Badanie „Polacy a zmiany w karierze” zostało przeprowadzone w marcu br. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonano metodą CAWI na próbie 2059 Polaków w wieku 18–65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

Wiele wskazuje na to, że Polacy nie trzymają się sztywno jednego zawodu. Poniekąd wymusza to na nich rynek- pojawiają się nowe zawody, a niektóre zmieniają się, bądź znikają. To wymaga stałego podnoszenia kompetencji.

Według badań GUS aż 53 proc. z nas nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Ponadto mamy lepszy niż kiedyś dostęp do krótkich kursów i szkoleń, dzięki którym możemy poznać nowe branże i nabyć nowe umiejętności, często online.

