Czujesz, że od wielu miesięcy twoja kariera stoi w miejscu i coraz bardziej ci to doskwiera, ale nie robisz nic, co zmieniłoby twoją obecną sytuację. Dlaczego? Najprawdopodobniej szukasz po prostu wymówek, bo boisz się zmian lub nie chcesz podejmować ryzyka i działania. Lepiej jednak jak najszybciej podejmij działanie, przed którym się wzbraniasz, inaczej popadniesz w stan ciągłej frustracji.

Co hamuje karierę i rozwój osobisty?

1. Permanentny brak czasu

Wmawiasz sobie, że bardzo chętnie zmieniłabyś pracę, ale... jesteś zbyt zajęta obecną. Jeśli będziesz tkwiła w takim myśleniu, nigdy niczego nie zmienisz. Naprawdę nie potrzeba wiele, by napisać CV. A potem wystarczy już rozsyłać je sukcesywnie do firm, które cię interesują. Nie musisz ślęczeć przed monitorem przez cały dzień, przeglądając oferty.

Jeśli dobrze przefiltrujesz ogłoszenia o pracę, będziesz mogła wybierać tylko wśród tych, które faktycznie mogą cię zainteresować. Poświęć na ten cel dosłownie kilka minut dziennie lub załóż sobie, że wyślesz np. 5 CV każdego dnia. Po tygodniu będziesz miała ich wysłanych już kilkadziesiąt. Da się? Oczywiście, że tak. Zatem, do dzieła!

2. Brak pieniędzy na kursy

Uważasz, że z umiejętnościami, które posiadasz, nie masz szans na lepszą pracę, niż tę obecną, a na jakiekolwiek kursy lub szkolenia po prostu cię nie stać. Tak naprawdę jednak wszystko zależy od determinacji i zaangażowania, jakie wykażesz. Nie musisz wcale zapisywać się na drogi kurs, czasami wystarczy np. samodzielna poprawa poziomu znajomości języka obcego poprzez codzienne treningi w domu, czytanie w danym języku, uczenie się nowych słówek.

Jeśli chodzi o kompetencje managerskie lub inne merytoryczne, warto zaopatrzyć się w odpowiednią literaturę i tę również regularnie poznawać. Czasami wymówka w postaci braku pieniędzy kryje za sobą tak naprawdę brak motywacji lub zwykłe lenistwo. Na kursy może faktycznie cię nie stać, ale nie oznacza to, że nie ma innych sposobów na podwyższenie posiadanych kwalifikacji. Trzeba tylko włożyć w to trochę wysiłku i zaangażowania.

3. Myślenie, że na zmianę pracy jest już za późno

"Gdybym miała parę lat mniej, chętnie pomyślałabym o zmianie pracy, ale teraz już jest chyba za późno". Tak myśli spora część osób. To wielki błąd. Chyba lepiej jest wysilić się nieco i nie bać rywalizacji z młodszymi, niż przez kolejnych kilkanaście lat męczyć się w pracy, której się nie znosi.

4. Podejście do pracy jako do zła koniecznego

Jeszcze inną wymówką, bardzo szkodliwą dla naszego zdrowia psychicznego jest poczucie, że praca to zło konieczne, trzeba ją codziennie wykonać, a później zapomnieć i prawdziwie żyć jedynie popołudniami. Takie podejście powoduje nie tylko stagnację, lecz także, co może być jeszcze gorsze, poczucie sfrustrowania.

Kto powiedział, że praca nie może być pasją? Wielu ludzi robi zawodowo to, co lubi i dzięki temu są szczęśliwsi. Pomyśl o tym, w końcu w pracy spędzasz tak naprawdę bardzo dużą część życia. Czy warto samemu zmuszać się do nieustannej męczarni w związku z okropną pracą? Chyba nie ma co dłużej tego ciągnąć. Czas na zmiany, oczywiście na lepsze!

5. Odkładanie myśli o zmianie w nieskończoność

Jesteś przekonana, że musisz zmienić pracę i wiesz, że na pewno to zrobisz, ale... za jakiś czas. Teraz nie masz do tego głowy, masz akurat gorący okres w firmie, brak ci poczucia własnej wartości lub jest cokolwiek innego, co nie pozwala ci na podjęcie decyzji o szukaniu nowej pracy. Masz jednak wizję innej, lepszej pracy i tego, że za jakiś czas będziesz szczęśliwa, robiąc coś, co lubisz. Przestań żyć marzeniami. Jeśli chcesz mieć inną pracę, zacznij jej szukać, a nie tylko o niej myśleć. Niech płonne nadzieje wreszcie staną się rzeczywistością.

