Praca w stresie jest nie tylko męcząca, lecz także niekorzystna dla zdrowia. Długotrwały stres w pracy powoduje choroby, skutkiem czego jest wypadnięcie z rynku pracy nawet na długie miesiące. Depresja czy wypalenie zawodowe również mają silny związek z nadmiarem nerwów w pracy. A co nas najbardziej stresuje?

Ograniczenie stresu w pracy możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy wyeliminujemy lub zminimalizujemy przyczyny, które go wywołują. Podpowiadamy, czego warto unikać.

Co najbardziej stresuje w pracy?

1. Brak umowy o pracę

Umowa o pracę daje poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Praca na umowach cywilnoprawnych nie zapewnia ani żadnych świadczeń, ani nie gwarantuje okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy któraś ze stron zechce zakończyć współpracę. Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie bądź umowy o dzieło mogą odczuwać stres w związku z zagrożeniem utraty pracy niemal z dnia na dzień.

2. Częste roszady w zatrudnieniu

Jeśli pracownicy często przychodzą i odchodzą lub co chwila zmienia się skład kierownictwa, można obawiać się, że coś jest nie tak i że zmiany dosięgną wreszcie nas samych. Stabilność na wyższych szczeblach w firmie daje większe poczucie bezpieczeństwa tym, którzy pracują niżej.

3. Atmosfera

Stresująca atmosfera jest niezwykle nieprzyjemna i uciążliwa. Brak kultury i szacunku w komunikacji albo wiecznie nerwowa, napięta atmosfera mogą bardzo poważnie odbić się na naszym zdrowiu.

4. Nadmiar obowiązków

Pośpiech, grafik przepełniony zadaniami i spotkaniami i nadmierne obciążenie w stosunku do zajmowanego stanowiska nie wpływają najlepiej na motywację do pracy. Jeśli do tego dochodzi jeszcze brak możliwości awansu, otrzymania podwyżki lub choćby premii za większą pracę, stres i zniechęcenie stają się coraz silniejsze.

5. Sposób zarządzania firmą

Jeśli pracownik widzi, że firma jest zarządzana przez niekompetentną osobę, rodzi się w nim frustracja. Nie chce wykonywać poleceń zlecanych przez kogoś, kogo nie darzy autorytetem. Taka sytuacja budzi jedynie narastające zdenerwowanie i stres.

Jeżeli tylko jest taka możliwość, warto starać się unikać miejsc pracy, w których powyższe elementy są praktykowane. Lepiej przez pracę nie zrujnować własnego zdrowia.

