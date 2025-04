Polki są coraz bardziej aktywne zawodowo. Nie są już tak ugodowe jak dawniej, wiedzą, czego mogą wymagać od pracodawców i świadomie dążą do poprawy warunków pracy. Aktywność zawodowa nie stanowi już wyłącznie domeny mężczyzn. Kobiety chętnie uczestniczą w szkoleniach i kursach dokształcających. Zawodowo nie czują się wcale gorsze. To dobra wiadomość!

Jakie czynniki Polki najbardziej cenią w pracy?

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Pracuj.pl, aż 72% kobiet uważa, że rutyna w pracy nie jest czymś pozytywnym. Tego samego zdania jest 69% mężczyzn. Więcej pań niż panów, twierdzi że w pracy stawia na rozwój, a nie na wygodę. Taką odpowiedź wskazało 82% kobiet i 78% mężczyzn.

Kobiety wykazują dużą aktywność na rynku pracy. Częściej niż mężczyźni przeglądają oferty pracy, a prawie co piąta z nich w ostatnim miesiącu brała udział w szkoleniu lub kursie podnoszącym kwalifikacje zawodowe. To dużo więcej, niż mężczyźni, zgodnie z tym, co sami deklarują.

Dlaczego kobiety decydują się na zmianę pracy?

Ponad 1/3 kobiet aktywnie szuka lub rozważa zmianę miejsca pracy. Głównymi motywatorami poszukiwania zawodowej zmiany są wyższe zarobki oraz chęć rozwoju. Ważnym powodem, dla którego Polki zwiększają swoją aktywność na rynku pracy, jest chęć zmiany dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Co skłoniłoby nas do zmiany dotychczasowej pracy?

Kobiety, które obecnie nie poszukują nowej pracy, do aktywności skłoniłaby zmiana warunków zatrudnienia u obecnego pracodawcy, np. redukcja wynagrodzeń, zmiana wymiaru etatu czy formy umowy. Innymi najczęściej wskazywanymi przyczynami były pogarszająca się sytuacja finansowa firmy czy zła atmosfera w pracy. Kobiety byłyby też skłonne zmienić pracę po uzyskaniu informacji, że na jej stanowisku w innej firmie zarabia się lepiej.

