Czy połączenie kariery i macierzyństwa jest w ogóle możliwe?

Dziś to już nie płeć a decyzja o macierzyństwie najbardziej wpływa na zawodową i finansową przyszłość kobiet. Wystarczy trudna ciąża czy brak pomocy w opiece nad niemowlęciem i kobieta wypada z rynku pracy na wiele miesięcy, a powrót na niego staje się bardzo trudny. Dlatego tak ważne jest, by firmy prowadziły polityki umożliwiające kobietom posiadanie dzieci, a nie karały je za to degradacją.

Reklama

Niestety nadal pro-macierzyńskie praktyki pracodawców to raczej rzadkość i w efekcie te panie, które cenią sobie zawodowy rozwój, odwlekają decyzję o macierzyństwie do czasu, gdy osiągną względnie silną i stabilną pozycję. Coraz częściej nawet do czterdziestki i później.

Mam już dość siedzenia z dzieckiem

Właścicielkom własnych firm pod pewnymi względami łatwiej jest pogodzić macierzyństwo z pracą, ale one z kolei nie mogą liczyć na wsparcie państwa, jak choćby przyzwoity zasiłek macierzyński. Ale świadczenia dla matek to nie wszystko, bo biznes to przede wszystkim relacje, networking i budowanie swojej pozycji czy kontaktów poza godzinami pracy. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni przedkładają czas spędzony z rodziną nad wieczorne spotkania przy drinku i to zrozumiałe, ale we współczesnych realiach nie pomaga niestety w budowaniu wysokiej pozycji. Na szczęście te realia na naszych oczach ulegają przemianie – "pokolenie Y", które nie chce spędzać całego życia w pracy powoli wyznacza nowe standardy.

Dużo też zależy od samych kobiet – towarzyszące nam poczucie winy z powodu zaangażowania w pracę jest dla nas dużo bardziej przytłaczające niż dla mężczyzn.

Pora zadbać i o swoją karierę. To, że dzieci zawsze na tym cierpią, to szkodliwy mit.

Reklama

Ciężarna w pracy