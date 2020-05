Jak mieć piękną cerę? 12 kroków do bardziej rozświetlonej skóry

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nie znam kobiety, która nie marzyłaby o bardziej świetlistej cerze. Świetlistej, czyli nie tylko pełnej blasku, ale też nawilżonej, gładkiej, o pięknym zdrowym kolorycie, bez cienia zmęczenia. Tryb życia jaki prowadzimy niestety nam w tym dążeniu nie pomaga i nie wpływa korzystnie na nasz wygląd - wielogodzinna, siedząca praca, często bez dostępu do świeżego powietrza, może być wykańczająca. Nie tylko dla naszej psychiki.

Problemem jest również to, że nie mamy zwyczajnie czasu na to, aby móc należycie o siebie zadbać i poświęcić pielęgnacji tyle uwagi, ile byśmy chciały. Pytanie tylko, czy to nie wymówka? Czy nie wystarczy dobrze przeorganizować planu dnia, żeby wykrzesać parę dodatkowych minut tylko dla siebie?

Co powinnaś robić codziennie?

Zacznij od małych zmian w planie dnia. Nie wymagają ani dużego nakładu finansowego, ani całych wolnych popołudni. Wystartuj już dzisiaj, a zamiany zdążysz zauważyć jeszcze pod koniec wakacji.

1. Pij wodę

Zaczynamy od banału nad banałami, ale tylko dlatego, że wiemy, że nadal trzeba to niektórym powtarzać. Pij 2 litry wody dziennie, albo chociaż półtora, jeśli w ogóle tego nie robisz. Odpowiednio nawodnione ciało, to nawilżona cera. Nie musi to być żadna specjalna woda - ani ta wysoko zmineralizowana, ani ta supermodna, wzbogacona kolagenem.

Warto zaopatrzyć się w butelkę z filtrem węglowym albo, jeśli masz filtr w domu, w dużą butelkę, do której będziesz sobie tę wodę nalewać i zabierać do pracy. Będzie i oszczędniej dla ciebie i dla środowiska. Do wody możesz dodawać cytrynę, zioła, imbir - taka mieszanka przysłuży się skórze jeszcze bardziej.

2. Stosuj serum

Krem do twarzy to nie wszystko. Wiemy, że jeszcze wiele z was z pewną dozą niepewności podchodzi do sensu istnienia serum, chociaż zupełnie nie rozumiemy dlaczego - przecież istnieją na rynku już długo, a ich skuteczność potwierdzona jest rozmaitymi badaniami.

Jesteśmy przekonane, że to właśnie serum do twarzy przyczynia się do poprawy wyglądu naszej skóry - jest silniej skoncentrowane niż krem, a jednocześnie ma lżejszą konsystencję.

Pamiętaj, że to jeden z tych produktów, który powinien być idealnie dobrany do potrzeb skóry. Polecamy szczególnie te z witaminą C i olejkiem z róży - mają silne działanie antyoksydacyjne i rozświetlające. Jeśli serum i krem to dla twojej cery zbyt wiele, stosuj tylko serum i od razu nakładaj na nie krem BB lub podkład.

3. Sięgnij po hydrolat

Zachwycamy się ich działaniem już od kilku ładnych miesięcy. Zastanawiamy się, jak my wcześniej radziłyśmy sobie bez niego? Jest wielofunkcyjny, świetnie tonizuje skórę i łagodzi podrażnienia. Można go stosować o dowolnej porze dnia (nawet na makijaż!). Świetnie sprawdza się podczas upałów, z powodzeniem zastępuje wodę termalną. Do tego jest ich tyle rodzajów, że każda z nas wybierze coś dla siebie. Koniecznie dorzuć hydrolat do swojej podręcznej kosmetyczki.

4. Pij zieloną herbatę

Nie każda z nas ją lubi, ale każda z nas powinna docenić jej niesamowite właściwości. Spójrz na cerę azjatek - one zieloną herbatę piją kilka razy dziennie! Nie bez powodu też producenci tak często dodają ją do kremów, toników i serum do twarzy.

Zawarte w niej polifenole są znane ze swoich silnych właściwości antyoksydacyjnych. Znacznie spowalniają procesy starzenia się skóry i ograniczają tworzenie się zmarszczek. Badania dowiodły, że systematyczne picie zielonej herbaty przynajmniej dwa razy dziennie, poprawia i utrzymuje jej odpowiednią elastyczność. Zielona herbata zmniejsza także ryzyko obrzęków oraz przebarwień skóry.

5. Jedz zdrowe tłuszcze i warzywa

To, że dieta ma wpływ na naszą cerę chyba nikomu nie musimy tłumaczyć. Oliwa z oliwek, awokado, ryby i wszystkie zielone warzywa niech na stałe zagoszczą w twoim menu.

6. Nigdy nie kładź się spać w makijażu

To oczywiste i nie ma od tej reguły żadnych odstępstw. Wystarczy, że tylko jeden raz się zapomnisz, aby wszystkie starania wzięły w łeb. I nie tłumacz tego tym, że byłaś zbyt zmęczona. To zwyczajne lenistwo.



Co powinnaś r obić dwa razy w tygodniu?

Dwa razy w tygodniu postaraj się wygospodarować 30 minut na kilkuetapową pielęgnację, która pozwoli odpowiednio oczyścić, nawilżyć i zregenerować skórę.

1. Regularnie rób peeling

Martwy naskórek, który gromadzi się na twarzy, może powodować zatykanie porów skóry, a w konsekwencji nawet trądzik. A nic tak dobrze nie oczyszcza cery jak peeling, najlepiej taki z drobniutkimi, złuszczającymi ziarenkami.

Masuj nim skórę do pół minuty, nie wydłużaj tego czasu, bo może dojść do podrażnienia (nawet jeśli masz skórę tłustą lub mieszaną). Jeśli należysz do wrażliwców, sięgnij po peeling enzymatyczny. Czysta skóra to podstawa do tego, aby przyjąć kolejne kosmetyki pielęgnacyjne.

Jeśli nie jesteś fanką peelingujących kosmetyków, użyj oczyszczającej szczoteczki sonicznej do twarzy. Myjki z silikonowymi wypustkami nie tylko oczyszczają cerę z resztek makijażu i martwego naskórka, ale też znakomicie odblokowują pory, a po dłuższym czasie stosowania zmniejszają ich widoczność.



2. Nakładaj maseczki

To jeszcze silniej niż serum skoncentrowane kosmetyki. Polecamy przede wszystkim te w płachcie, najlepiej koreańskich lub japońskich marek, ale musisz uważnie czytać składy, bo w nich też można znaleźć różne niepożądane składniki.

W dobrych, rozświetlających maskach powinien znaleźć się kwas hialuronowy, ekstrakt z zielonej herbaty, aloesu, ogórka i olejek z róży.

Oprócz maseczek w płachcie warto też sięgnąć po te tradycyjne. Oczyszczająca maseczka do twarzy to nie tylko pięć minut dla skóry, ale też i... dla ciebie. Możesz w tym czasie chwilę odetchnąć, wypić kubek ulubionej herbaty lub sięgnąć po książkę, na którą do tej pory nie mogłaś znaleźć czasu.



3. Masuj skórę

Kup sobie kwarcowy lub jadeitowy roller. Nie musi być ten najdroższy - teraz nawet w popularnych drogeriach dostaniecie go za 30-40 złotych. Już samo przyłożenie go do twarzy przynosi ulgę - jego lodowaty wałek napina i odświeża skórę. Do masażu wykorzystaj ulubiony olejek do twarzy. Po miesiącu stosowania powinnaś zauważyć pierwsze zmiany - skóra będzie bardziej jędrna, lepiej ukrwiona i pełna blasku.

Co powinnaś robić raz w tygodniu?

Raz w tygodniu wyczyść (lub zmień) wszystkie te przedmioty, które mają bezpośrednią styczność z twoją skórą.

1. Wyczyść smartfona

Telefon to podobno najbardziej zanieczyszczony gadżet na świecie. Znajduje się na nim 5 razy więcej baterii niż na... desce klozetowej. Czyść go płynem antybakteryjnym i ściereczką z mikrofibry.

2. Zmień poszewkę na poduszce

Jakkolwiek to zabrzmi, najlepiej jeśli poszewka będzie z naturalnych materiałów - najlepszy będzie jedwab, bo nie powoduje odgnieceń na skórze, ale bawełna sprawdzi się równie dobrze.

Dlaczego tak często powinnaś zmieniać poszewkę na poduszce? Bo nawet jeśli myjesz cerę bardzo dokładnie, to zawsze zostają na niej resztki kosmetyków, które potem lądują na poduszce. A to już kolejne siedlisko bakterii.

3. Myj pędzle do makijażu

Raz w tygodniu czyść wszystkie pędzle, których regularnie używasz. W ich włoskach gromadzą się resztki kosmetyków do makijażu oraz drobinki naskórka i łój, które są pożywką dla bakterii. Malując się rozprowadzasz je po całej twarzy i... krostki, grudki i zaskórniki gotowe.

