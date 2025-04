Przepytałam koleżanki z redakcji i wyliczyłam, że każda z nas używa codziennie średnio 17 kosmetyków do twarzy, ciała i włosów (wyłączając z tego makijaż). Ale rozbieżności były duże: u niektórych ta liczba była zatrważająco wysoka (rekordzistki dobiły niemal do 30), u innych ograniczenie pielęgnacji do kilku tylko kosmetyków, było wprost nie do uwierzenia.

Przygotowując ten artykuł, starałam się znaleźć złoty środek - część propozycji wyrzuciłam, a niektóre z nich zastąpiłam wielofunkcyjnymi kosmetykami (które np. nadają się zarówno do twarzy jak i włosów).

W zestawieniu znajdziecie produkty, których ceny nie przekraczają 19 złotych. Już dawno obaliłyśmy mit, że tylko drogie kosmetyki mogą być dobre (często bywa wręcz odwrotnie). Wszystkie zostały przez nas przetestowane i możemy je polecić z czystym sumieniem. Gdybyście chciały od podstaw, jeszcze raz zbudować swoją kosmetyczkę na postawie naszego zestawienia, za wszystkie produkty łącznie zapłacicie nieco ponad 200 zł.

Pielęgnacja skóry twarzy

W tej kategorii znajdziecie najwięcej produktów. Podstawą jest oczywiście dobrze dobrany krem do twarzy i coś, co działanie kremu „podkręci" - w naszym przypadku jest to olejek z dzikiej róży. Nie wyobrażamy sobie życia bez oczyszczającej pianki​, płynu micelarnego do demakijażu i łagodnego toniku (w naszym przypadku to ten różany, który co ciekawe sprawdza się także przy pielęgnacji włosów). Co trzeci dzień fundujemy sobie zastrzyk energii w postaci maseczki a raz w tygodniu robimy porządny peeling oczyszczający. Zawsze w torebce mamy pomadkę ochronną.

Pielęgnacja ciała

Tutaj znalazły się tylko dwa niezbędne produkty: mocno odżywczy balsam do ciała i peeling cukrowy. Naszym zdaniem nie potrzeba niczego więcej, aby cieszyć się piękną i gładką skórą. Jeśli ta wersja jest dla ciebie zbyt oszczędna, dorzucić jeszcze balsam antycellulitowy (przyda się jeśli dbasz o dietę i regularnie ćwiczysz) i brązujący (najlepiej taki z rozświetlającymi drobinkami).

Pielęgnacja włosów

Nie traktujemy tego tematu po macoszemu, ale uważamy, że w dobrze dobranym szamponie i odżywce siła! Warto poświęcić trochę czasu na to, aż znajdzie się swój ideał. Nawilżanie i regenerację warto dodatkowo wspomóc silnie odżywiającą maską.

Uzupełnieniem pielęgnacji niech będzie olejek rycynowy (sprawdzi się również w pielęgnacji twarzy), który od czasu do czasu wcieramy w końcówki. W wersji bogatszej dodałybyśmy może jakiś kosmetyk do stylizacji, ale to bardzo indywidualna kwestia, bo niektóre z nas używają ich sporadycznie, tylko przed ważnymi wyjściami, a jeszcze inne nie wyobrażają sobie bez nich codziennej fryzury.

Zajrzyjcie do naszej galerii po 16 najlepszych i najtańszych kosmetyków do pielęgnacji. Macie już jakiś w swojej kosmetyczce?

