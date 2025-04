Krem do twarzy (i to nie jeden!) znajdziemy w łazience każdej kobiety. O ile do stosowania serum, niektóre jeszcze podchodzą z rezerwą, to kremu używa każda bez wyjątku. Jakie warunki powinien spełnić, by był idealny na lato?

Reklama

Przede wszystkim musi mocno nawilżać skórę. Cera w tym czasie jest niezwykle wymagająca - wysoka temperatura na zewnątrz i klimatyzacja w biurze nie pomagają jej uspokoić. Krem powinien również nadawać się pod makijaż - nawet, jeśli już dawno zrezygnowałaś z ciężkich podkładów i używasz wyłącznie kremów BB.

Powinien być lekki i szybko się wchłaniać, ale jednocześnie pozostawiać uczucie komfortu - jeśli po kilku minutach od nałożenia czujesz ściągnięcie skóry, możesz mieć pewność, że do ciebie nie pasuje.

W naszym zestawieniu znajdziecie 5 kremów, których ceny zaczynają się od 13 a kończą na 25 złotych. Aż trzy to kremy polskich marek, jeden rosyjskiej, a jeden niemieckiej. Który najbardziej ci odpowiada?

Krem nawilżający Vianek, cena 22 zł za 50 ml

W ofercie marki Vianek znajdziecie kilka kremów do twarzy - ten wybrany przez nas ma najlżejszą formułę. Dedykowany jest przede wszystkim skórze suchej i wrażliwej.

Dzięki zawartości mocznika i protein pszenicy, silnie wiąże wodę w naskórku, zapobiegając nadmiernej utracie wilgoci. Olej z kiełków pszenicy w połączeniu z witaminą E i ekstraktem z liści mniszka lekarskiego zapewniają ochronę przed wczesnymi oznakami starzenia, nadają skórze elastyczność i miękkość.

Skład: Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Xylitol, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Urea, Coco-Caprylate, Glycerin, Taraxacum Officinale Leaf Extract, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Hydrolyzed Wheat Protein, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol, Parfum, Dehydroacetic Acid.

Krem nawilżający White Agafia, cena 15,90 zł za 50 ml

Jesteśmy fankami rosyjskich marek. Ten lekki krem powstał na bazie wyjątkowej formuły z dzikiej róży i 5 roślinnych ekstraktów z Syberii i regionu Bajkału.

Największe znaczenie ma róża, która poprawia procesy odnowy komórkowej, malina moroszka wygładza zmarszczki i wieczornik syberyjski wzmacnia skórę i sprawia, że jest ona bardziej odporna na szkodliwe czynniki środowiskowe.

Skład: Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Hesperis Sibirica Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Malva Sylvestris Flower Extract, Angelica Archangelica Root Water, Ribes Nigrum Fruit Extract, Rubus Chamaemorus Seed Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Orbignya Oleifera Seed Oil, Olea Europaea Oil Unsaponifiable, Crambe Abyssinica Seed Oil, Meadowfoam Estolide, Tocopherol, Xanthan Gum, Sodium Stearoyl Glutamate, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Patassium Sorbate, Sodium Benzoate, Dehydroacetic Acid, Zea Mays Starch, Parfum, CI 75125, CI 75130, Caramel, Limonene.

Krem nawilżający Biolaven, cena 21,90 zł za 50 ml

Już sam zapach sprawia, że go lubimy. Nawilżająco-ochronny krem przeznaczony jest przede wszystkim do cery wymagającej. Zawiera odżywczy olej z pestek winogron i witaminę E, które chronią przed wysuszeniem, przywracając skórze miękkość i elastyczność. Naturalny olejek eteryczny z lawendy koi i odświeża skórę, pozostawiając ją gładką i nawilżoną.

Skład: Aqua, Glycine Soja Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Glycerin, Urea, Xylitol, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Parfum, Dehydroacetic Acid.

Krem nawilżający Plante Soraya, cena 24,99 zł za 50 ml

W linii Plante znajdziecie pełną gamę produktów do pielęgnacji skóry twarzy - piankę i żel do mycia, tonik i płyn micelarny, 4 kremy do twarzy i krem pod oczy. Wszystkie kosmetyki oparte zostały w 99% na składnikach pochodzenia naturalnego. Nam najbardziej spodobał się krem nawilżający z białą herbatą i aloesem.

Skład: Aqua, Glycerin, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Decyl Oleate, Oryza Sativa Starch, Betaine, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Hydrogenated Vegetable Glycerides, Phytic Acid, Glycine Soja Oil, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Glyceryl Stearate, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide, Squalane, Citric Acid, Phenoxyethanol, Parfum

Krem-fluid Oczar& Kwiat Lotosu Alterra, cena 12,99 zł za 50 ml

To nasza najtańsza propozycja. Choć fachowo nazywa się „fluid", z typowym fluidem nie ma nic wspólnego. Ten nawilżający krem przeznaczony jest przede wszystkim do skóry zanieczyszczonej. Zawiera dwufazowy kompleks ze składnikiem przeciwbakteryjnym, który działa w głębi porów i dodatkowo (dzięki ekstraktowi z kory wierzby czarnej) na powierzchni skóry.

Obecność pudru bambusowego pomaga zmniejszyć świecenie się skóry, a kompleks pielęgnacyjny z kwasem hialuronowym, oliwą z oliwek, olejem sezamowym i masłem shea zapewnia skórze intensywne nawilżenie i delikatnie rozjaśnia cerę.

Skład: Aqua, Alcohol, Glycerin, Helianthus Annuus Seed Oil, Cetearyl Alocohol, Glycine Soja Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Olea Europaea Fruit Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Nelumbium Speciosum Flower Extract, Hamamelis Virginiana Water, Bambusa Arundinacea Stem Extract, Butyrospermum Parkii Butter, Salix Nigra Bark Extrakt, Sodium PCA, Sodium Hyaluronate, C10-18 Triglycerides, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Lecithin, Parfum, Sodium Caprouy/ Lauroyl Lactylate, Xanthan Gum, alcohol, Sodium Hydroxide, Triethyl Citrate, Sodium Lactate, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Tocopherol.

Reklama

Czytaj także:

Kosmetyki do pielęgnacji za mniej niż 19 złotych!

6 rewolucyjnych zasad, które odmienią twoją pielęgnację