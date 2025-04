Jak myć pędzle do makijażu? 5 ważnych zasad, o których warto pamiętać

Gąbka do podkładu, pędzel do sypkiego pudru, bronzera, różu, aplikator do cieni. W swojej kosmetyczce mamy cały arsenał akcesoriów do makijażu, których używamy do codziennego make-upu i które wymagają systematycznej higieny. Niestety, tę kwestię często zaniedbujemy. Wynika to lenistwa lub z obawy, że po umyciu stracą swój wygląd. To duży minus. We włoskach gromadzą się bakterie i zarazki, które są winowajcą trądziku. Dodatkowo zanieczyszczone pędzle pogarszają jakość i trwałość naszego makijażu, zatem warto wiedzieć, jak myć pędzle do makijażu i jak dbać o ich prawidłową higienę.

Jakie pędzle do makijażu warto mieć? Oto 5 podstawowych rodzajów

Jak myć pędzle do makijażu? Krok po kroku



Najważniejsza jest regularność — pędzle powinno się czyścić średnio co 10 - 14 dni .

. Najprostszym sposobem na mycie pędzli do makijażu, jest zanurzenie ich w letniej wodzie z dodatkiem delikatnego, antybakteryjnego mydła. To najbardziej uniwersalna metoda. Możesz w tym celu użyć szarego mydła , które doskonale je oczyści, nie wpływając na wygląd włosia. Potrzymaj je w takiej kąpieli kilka minut. Możesz też zanurzać i wyjmować na zmianę, aż do całkowitego usunięcia brudu. Na koniec opłucz pod bieżącą wodą.

, które doskonale je oczyści, nie wpływając na wygląd włosia. Potrzymaj je w takiej kąpieli kilka minut. Możesz też zanurzać i wyjmować na zmianę, aż do całkowitego usunięcia brudu. Na koniec opłucz pod bieżącą wodą. Bardzo istotna jest odpowiednia technika suszenia pędzli. Po wyjęciu z miseczki delikatnie odsącz nadmiar wody za pomocą papierowego ręcznika lub chusteczki . Połóż je na stole tak, żeby końcówki wystawały poza blat. Zostaw na noc i pozwól im wyschnąć. Ważne: nie kładź ich na grzejniku i nie susz suszarką — w ten sposób nieodwracalnie je uszkodzisz.

. Połóż je na stole tak, żeby końcówki wystawały poza blat. Zostaw na noc i pozwól im wyschnąć. Ważne: nie kładź ich na grzejniku i nie susz suszarką — w ten sposób nieodwracalnie je uszkodzisz. Kiedy pędzle będą już suche, możesz dodatkowo spryskać je płynem dezynfekującym , który dodatkowo je odkazi.

, który dodatkowo je odkazi. W sklepach znajdziesz również specjalne płyny do czyszczenia pędzli do makijażu. Najlepiej wybierać te bez dodatku alkoholu. Dzięki zawartym olejkom eterycznym skutecznie dezynfekują, chronią i pielęgnują włosie. Nadają się do każdego rodzaju pędzli.

Gąbka do makijażu - która jest najlepsza i jak jej używać?

Jak myć syntetyczne i naturalne pędzle do makijażu?

Warto mieć na uwadze, że inaczej myjemy pędzle syntetyczne, a inaczej te z naturalnego włosia. Jak zatem poprawnie myć takie pędzle? Pędzle syntetyczne najlepiej myć olejkiem. W tej roli doskonale sprawdzi się m.in. olejek do mycia ciała Isana, który jest zachwalany w urodowej blogosferze. Sama autorka tekstu go poleca. Doskonale domywa zanieczyszczenia, jest delikatny, a przede wszystkim tani i łatwo dostępny. Do mycia pędzli naturalnych warto stosować delikatną emulsję lub szampon dla dzieci. Są one o wiele bardziej podatne na uszkodzenia, dlatego trzeba obchodzić się z nimi ostrożnie.

