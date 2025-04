Istnieje wiele produktów, które wspierają nasze zdrowie i jednocześnie są potężnymi graczami w pielęgnacji skóry. Przykład? Siemię lniane, oliwa z oliwek, kurkuma, goździki czy liście laurowe. Mogą zdziałać cuda. Kolejnym superfoods o magicznym działaniu jest spirulina. Niebiesko-zielone algi są jednym z najbardziej pożywnych pokarmów na świecie. Są pełne białka, witamin i minerałów. Zawierają m.in. witaminy A, C, E, B1, B2, B3, B6, B7 i B9, prowitaminy D i E. a także, miedź, chrom, magnez, fosfor mangan, selen, potas i cynk.

Dzięki tak wysokiej koncentracji składników odżywczych spirulina stanowi doskonałe wsparcie dla naszej skóry — zapobiega przedwczesnemu starzeniu, spłyca zmarszczki, eliminuje trądzik, przywraca elastyczność, miękkość i blask.

Spis treści:

Spirulinę możemy włączyć do pielęgnacji na kilka sposobów: w formie suplementów (do kupienia w aptekach) lub w formie proszku. Możemy dodawać ją do domowych maseczek/kremów/peelingów lub do porannego smoothie. Przepis na odżywczy koktajl ze spiruliną, który pomoże w walce ze zmarszczkami, znajdziesz w dalszej części tekstu.

Spirulina na skórę — efekty:

ujędrnia,

spłyca zmarszczkami i zapobiega powstawaniu nowych,

nawilża,

wygładza,

zwiększa produkcję kolagenu i elastyny,

zmniejsza trądzik,

rozjaśnia przebarwienia,

pomaga w walce z łuszczycą i egzemą.

fot. Koktajl ze spiruliną dla urody/ Adobe Stock, Dodor_Inna

Smoothie ze spiruliną to zastrzyk przeciwutleniaczy i energii. Zapewni skórze piękny blask, pomoże w walce ze zmarszczkami i da siłę do działania. Ma jeszcze jeden talent — wspomaga odchudzanie. Samo dobro.

Odżywczy koktajl na zmarszczki ze spiruliną — przepis

Składniki:

1/2 pomarańczy,

1/2 jabłka,

1 kiwi,

1 dojrzały banan,

2 łodygi selera naciowego,

kilka listków pietruszki,

1/2 łyżeczki spiruliny,

łyżeczka siemienia lnianego/nasion chia,

szklanka wody (250 ml).

Przygotowanie:

Wrzuć wszystkie składniki do blendera i zmiksuj. Pij od razu po przygotowaniu. Możesz również dodać łyżeczkę naturalnego miodu i odrobinę startego/sproszkowanego imbiru.

