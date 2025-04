Produkty z kuchennych szafek doskonale sprawdzają się do nawożenia roślin. Można wykorzystać je zarówno w ogródkach, jak i w domach do zielonych kwiatów doniczkowych. W przypadku płatków owsianych, które zazwyczaj kojarzą się ze składnikiem zdrowych śniadań, wystarczy połączyć je z wodą, aby zyskać odżywczy eliksir do roślin.

Reklama

Zastosowanie tej naturalnej odżywki jest naprawdę szerokie. Możesz podlewać nią chociażby paprotki, ale nawóz z płatków owsianych do hortensji sprawdzi się równie dobrze. Okazuje się, że i surfinia może skorzystać z dobroczynnych właściwości tej mieszanki - doskonale nada się do kwiatów posadzonych w doniczkach, które zdobią balkony i tarasy.

Przepis na nawóz do surfinii z płatków owsianych

Nawóz do surfinii na bazie płatków owsianych to jeden ze skutecznych, domowych patentów na to, by podbudzić rośliny do wzrostu i dostarczyć im cennych składników odżywczych. Oto prosty sposób na jego przygotowanie.

Składniki:

6 łyżek płatków owsianych

1,5 litrów przegotowanej wody

Sposób przygotowania:

Na początek zmiel lub zblenduj płatki owsiane. Możesz użyć młynka do kawy bądź sięgnąć po blender. Następnie drobny proszek przelej do większego pojemnika i zalej wodą. Aby składniki dobrze się połączyły, a mieszanka miała szansę zadziałać - odstaw nawóz na kilka godzin w suche i ciepłe miejsce. Po tym czasie przecedź płyn i gotowe.

Zastosowanie:

Tak przygotowany nawóz możesz wykorzystać do podlewania surfinii. Pamiętaj, aby zastosować go bezpośrednio do gleby w doniczkach i nie przesadzać z ilością. Taką odżywczą mieszankę stosuj nie częściej niż 2-3 razy w miesiącu.

Nawóz do surfinii z płatków owsianych wzmacnia roślinę i pobudza ją do kwitnienia, fot. Adobe Stock, hcast

Jak działa owsiany nawóz do surfinii?

Owies to cenne źródło minerałów, dzięki czemu gleba zostanie wzbogacona o potas, fosfor, azot czy magnez. Wszystkie te składniki są niezbędne do prawidłowego rozwoju kwiatostanów oraz zadbania o korzenie. Tak przygotowana mieszanka oprócz właściwości wzmacniających, chroni roślinę przed szkodnikami oraz chorobami. Oprócz tego owsiany nawóz poprawia kondycję gleby, która lepiej utrzymuje wilgoć.

Reklama

Chociaż surfinia nie jest rośliną bardzo wymagającą, aby cieszyć się wyglądem pięknych kwiatów w kształcie kielichów potrzebuje częstego podlewania, słonecznego miejsca oraz nawożenia. Szczególnie ta ostatnia kwestia jest ważna, aby pobudzić roślinę do wzrostu. Dzięki właściwościom owsianej odżywki surfinia szybciej pokryje się kwiatami, a oprócz tego pięknych, kolorowych pąków będzie więcej.