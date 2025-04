Hydrolat to jeden z kosmetycznych hitów ostatnich lat. Miłośniczki pielęgnacji zachwalają jego niesamowite właściwości i przekonują, że każda z nas powinna mieć go w swojej kosmetyczce.

Co to jest hydrolat?

Hydrolat to w uproszczeniu woda, która powstaje w procesie destylacji świeżych roślin parą wodną. Jego największą zaletą jest to, że jest w 100% naturalny i może być wyprodukowany z całej gamy kwiatów i roślin - każdy ma inne właściwości, co oznacza, że można go bardzo starannie dobrać do indywidualnych potrzeb.

Hydrolaty przez długi czas były uznawane za produkt uboczny, powstały w efekcie pozyskiwania olejków eterycznych. Wszystko się zmieniło, gdy odkryto, że woda podestylacyjna ma cudowne właściwości pielęgnacyjne i doskonale sprawdza się w roli np. toniku do twarzy (ma pH zbliżone do naturalnego pH skóry).

Hydrolaty, podobnie jak olejki, to czyste esencje roślinne, ale w rozcieńczonej formie - dzięki temu mogą być stosowane bezpośrednio na skórę. Nie mają jednak tak silnych właściwości antybakteryjnych, dlatego łatwiej ulegają zepsuciu. Aby temu zapobiec konserwuje się je za pomocą niewielkiej ilości konserwantu (ten ekologiczny to Sodium Benzoate) lub/i alkoholu. Szukajcie produktów z certyfikatem Ecocert.

Jak stosować hydrolat?

Najpopularniejsze hydrolaty to ten różany, oczarowy, z czystka, lawendowy i z zielonej herbaty. Zamknięte są najczęściej w ciemnych, szklanych buteleczkach. Zdarza się, że na niektórych opakowaniach zamiast nazwy „hydrolat" będzie po prostu „woda" - ale zastosowanie i właściwości są dokładnie takie samo. Najlepiej przechowywać je w ciemnym, chłodnym miejscu (w lato możesz nawet w lodówce).

Stosuj hydrolat jako:

tonik lub wodę termalną - najlepiej spryskać nim twarz, delikatnie wklepać i pozostawić do wchłonięcia, odradzamy używanie wacików - marnuje się wtedy zbyt dużo produktu,

- najlepiej spryskać nim twarz, delikatnie wklepać i pozostawić do wchłonięcia, odradzamy używanie wacików - marnuje się wtedy zbyt dużo produktu, mgiełkę do włosów - do odświeżenia i nawilżenia,

- do odświeżenia i nawilżenia, mgiełkę do twarzy - do odświeżenia skóry twarzy w dowolnym momencie dnia (idealne rozwiązanie na upały),

- do odświeżenia skóry twarzy w dowolnym momencie dnia (idealne rozwiązanie na upały), składnik maseczek - sprawdzi się do rozcieńczania alg lub rozrobienia maseczki z glinki,

- sprawdzi się do rozcieńczania alg lub rozrobienia maseczki z glinki, świetną bazę pod oleje - jeśli jesteś miłośniczką olejowych konsystencji, przed ich nałożeniem spryskaj buzię hydrolatem - zwiększasz wtedy ich wchłanialność. Hydrolat to jeden z najważniejszych kroków w OCM, czyli olejowym oczyszczaniu twarzy.

Co wybrać: hydrolat czy tonik?

To fakt, że hydrolaty tonizują i przygotowują skórę do wchłaniania kolejnych kosmetyków oraz że mają pH zbliżone do naszej skóry. Niestety, nie wszystkie. Zanim zrezygnujesz z toniku, zerknij jakie pH ma wybrany przez ciebie preparat.

Toniki zwykle mają pH między 5 a 6. Jego skład jest zazwyczaj sporo bogatszy niż hydrolatów: zawiera oleje i ekstrakty roślinne, różnego rodzaju substancje czynne, witaminy, barwniki, ale przez to także większą ilość konserwantów i substancji zapachowych, które mogą uczulać. Hydrolat jest produktem w 100% naturalnym, a poza tym ma dodatkowe działanie antyseptyczne i przeciwbakteryjne.

fot. Adobe Stock

Na co uważać przy stosowaniu hydrolatu?

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czy hydrolat nie będzie podrażniał skóry - kosmetyki naturalne mają to do siebie, że mogą uczulać o wiele silniej i częściej niż drogeryjne produkty. W razie jakiegokolwiek dyskomfortu należy rozcieńczyć hydrolat w stosunku 1:1 lub 2:1 z wodą destylowaną. Jeśli masz cerę wrażliwą albo atopową, prawdopodobnie będziesz do tego zmuszona.

Jak zrobić hydrolat?

Hydrolaty kupisz teraz w większości drogerii, ale... możesz też pokusić się o zrobienie go samodzielnie w domu. Potrzebujesz do tego kilku garści świeżych ziół (np. rozmarynu, lawendy, melisy) lub płatków kwiatów (np. róży, nagietka, rumianku), pół litra wody destylowanej, 2 miseczki i duży garnek.

Na środku dużego garnka umieść odwróconą do góry nogami żaroodporną miseczkę. Umieść wokół niej świeże zioła lub płatki kwiatów (im więcej tym lepiej). Zalej wodą destylowaną lub z filtra tak, aby płatki i zioła były w całości przykryte, ale żeby woda na zakryła miseczki. Na misce odwróconej do górny dnem połóż drugą miseczkę (do niej będzie skraplać się hydrolat) tak, aby nie dotykała brzegów garnka. Nakryj garnek pokrywką odwróconą do góry nogami i na wierzchu umieść kostki lodu w foliowej torebce lub woreczku strunowym (para wodna będzie szybciej się skraplała). Gotuj na wolnym ogniu około 45-60 minut (para wodna będzie skraplać się na pokrywce garnka i spływać do miseczki). Zestaw garnek z ognia i pozwól mu ostygnąć. Przelej zawartość miseczki do małej butelki z ciemnego szkła (najlepiej z atomizerem). Domowy hydrolat przechowuj w lodówce, aby utrzymać jego świeżość jak najdłużej.

Ceny hydrolatów

Ceny większości hydrolatów oscylują w granicach 10 - 30 złotych. Wszystko zależy od marki i wielkości buteleczki. Te najczęściej spotykane to 50 ml i 100 ml.

