Kąpiel z solą Epsom to banalny i bardzo relaksujący sposób na poprawę kondycji skóry po męczącym dniu. Dzięki swoim właściwościom oczyszczającym i regenerującym, sól ta zmiękcza skórę i pozostawia uczucie świeżości.

Czym jest sól Epsom i jak działa na skórę?

Sól Epsom to prawdziwa perełka w pielęgnacji. Osoby dbające o zdrowie i urodę uwielbiają ją od lat. Choć jej nazwa może brzmieć tajemniczo, jej właściwości są nie do przecenienia. Zawiera magnez, który wnika w skórę i przywraca jej elastyczność. To jednak nie koniec dobroczynnych właściwości tego produktu.

Najważniejsze działanie:

intensywne nawilżenie i wspomaganie regeneracji skóry,

i wspomaganie regeneracji skóry, pomoc w produkcji kolagenu (poprzez zawarty w soli magnez),

(poprzez zawarty w soli magnez), oczyszczenie skóry , usuwanie zanieczyszczeń i martwego naskórka,

, usuwanie zanieczyszczeń i martwego naskórka, relaksacja, rozluźnienie mięśni, zredukowanie napięcia czy stresu.

Jak przygotować idealną kąpiel w soli Epsom?

Taka kąpiel to jedna z tych domowych przyjemności, które łączą relaks z prozdrowotnymi właściwościami. Dowiedz się, jak perfekcyjnie ją przygotować.

Krok po kroku:

Zacznij od przygotowania odpowiedniej temperatury wody. Powinna być ciepła, ale nie gorąca.

Dodaj 1 łyżkę soli Epsom do wody. Możesz poczekać, aż sama całkowicie się rozpuści, albo lekko zmieszać wodę.

Wejdź do wanny i pozwól soli działać przez ok. 15-20 minut. To wystarczający czas, by magnez wniknął w skórę i miał swoje dobroczynne działanie. Możesz zapalić świeczki, włączyć ulubioną muzykę lub dodać kilka kropel olejków eterycznych.

Po kąpieli delikatnie osusz ciało ręcznikiem i użyj ulubionego balsamu.

Jak często warto korzystać z kąpieli w soli Epsom?

Jak w przypadku każdego sposobu na poprawę kondycji skóry, by uzyskać pożądane rezultaty, warto zachować odpowiednią regularność.

Oto najlepsza częstotliwość:

optymalna: 2/3 razy w tygodniu - tyle wystarczy, by poczuć korzyści z magnezu i innych minerałów,

w zależności od potrzeb: jeśli odczuwasz większy stres, bóle mięśni czy masz problemy ze snem, warto zrobić taką kąpiel codziennie przez kilka dni, by złagodzić dolegliwości,

na specjalne okazje: tuż przed ważnym dniem czy po intensywnym treningu.

