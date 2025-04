Twoja mama lub siostra jest miłośniczką kosmetyków? Nasza redakcja podrzuca ci garść inspiracji na świąteczne podarunki. Zestaw dobrych kremów przeciwzmarszczkowych, szminka, paleta do makijażu, perfumy czy korektor rozświetlający z pewnością zachwyci niejedną kobietę!

Miłośniczki kosmetyków będą zachwycone również produktami niszowych polskich marek kosmetycznych - Iossi, Ministerstwo Dobrego Mydła, Miya czy Fridge. Zobacz nasze propozycje!

1 z 57 Puder do twarzy Meteorites Perles Iluminating Powder Guerlain, cena, ok. 255 zł

2 z 57 fot. Materiały prasowe Aktywne serum nawilżające Aqua Booster Geno Dr Wilsz, cena, ok. 150 zł

3 z 57 fot. Materiały prasowe Suszarka do włosów Advanced Colour Protect Remingtron, cena, ok. 238 zł

4 z 57 fot. Materiały prasowe Różany krem do twarzy 1.1 Fridge, cena, ok. 239 zł

5 z 57 Zestaw regenerujacy do włosów REPAIR-ME Kevin Murphy, cena, 369 zł

6 z 57 Woda perfumowana Shalimar Guerlain, 50 ml, cena, ok. 455 zł

7 z 57 fot. Materiały prasowe Zestaw kosmetyków Ora ïto, Filorga, cena ok. 370 zł

8 z 57 Paleta do makijażu oczu Chocolate bar Too Faced, cena, ok. 189 zł

9 z 57 Krem do twarzy Crème de la Mer La Mer, cena, ok. 1170 zł

10 z 57 Paleta do makijażu Shimmer Brick Bobbi Brown, cena, ok. 219 zł

11 z 57 Woda perfumowana La Fille de Berlin Serge Lutens, 50 ml, cena, ok. 419 zł

12 z 57 Maseczka do twarzy Original Skin Retexturing Mask with Rose Clay Origins, cena, ok. 99 zł

13 z 57 Woda perfumowana Ombre Leather Tom Ford, 50 ml, cena, ok. 849 zł

14 z 57 Korektor rozświetlający Touche Eclat YSL, cena, ok. 189 zł

15 z 57 fot. Materiały prasowe Paleta cieni do powiek Metal Matte Eyeshadow Palette Kate Von D, cena, ok. 265 zł

16 z 57 fot. Materiały prasowe Naturalny olejek do ciała z olejem chia i drobinkami złota Hagi, cena, ok. 59 zł

17 z 57 fot. Materiały prasowe Koncentrat ujędrniający skórę i zwężający pory Kiehl’s, cena, ok. 249 zł

18 z 57 fot. Materiały prasowe Odmładzający eliksir OIL-ABSOLUTE Filorga, cena, ok. 519 zł

19 z 57 fot. Materiały prasowe Pielęgnacyjny koncentrat na noc Midnight Recovery Concentrate Kiehl’s, cena, ok. 174 zł

20 z 57 fot. Materiały prasowe Woda perfumowana JOY by Dior, 50ml, cena, ok. 465 zł

21 z 57 fot. Materiały prasowe Maseczka oczyszczająca Instamud Glamglow, cena, ok. 165 zł

22 z 57 fot. Materiały prasowe Tusz do rzęs BADgal BANG! Benefit, cena, ok. 145 zł

23 z 57 fot. Materiały prasowe Paleta cieni do powiek Soft Glam ANASTASIA BEVERLY HILLS, cena, ok. 119 zł

24 z 57 fot. Materiały prasowe Paleta różów i bronzerów Blush Bar Benefit, cena, ok. 269 zł

25 z 57 fot. Materiały prasowe Woda perfumowana Fever Jimmy Choo, 60ml, cena, ok. 359 zł

26 z 57 fot. Materiały prasowe Rozświetlający błyszczyk do ust Fenty Beauty by Rihanna, cena, ok. 69 zł

27 z 57 fot. Materiały prasowe Woda perfumowana Women Calvin Klein, 50ml, cena, ok 335 zł

28 z 57 fot. Materiały prasowe Rozświetlacz w pudrze BECCA, cena, ok. 165 zł

29 z 57 fot. Materiały prasowe Zestaw sztyftów Fenty Beauty by Rihanna, cena, ok. 229 zł

30 z 57 fot. Materiały prasowe Rozświetlacz Killawatt Freestyle Highlighter Fenty Beauty by Rihanna, cena, ok. 145 zł

31 z 57 fot. Materiały prasowe Paleta rozświetlaczy Sugar Glow Kit ANASTASIA BEVERLY HILLS, cena, ok. 199 zł

32 z 57 fot. Materiały prasowe Serum zmniejszające widoczność linii i zmarszczek Estee Lauder, 75ml, cena, ok. 479 zł

33 z 57 fot. Materiały prasowe Zestaw do makijażu twarzy i oczu Parisian pin-Up Benefit, cena, ok. 169 zł

34 z 57 fot. Materiały prasowe Zestaw minipomadek Mini Matte Lipsticks ANASTASIA BEVERLY HILLS, cena, ok. 95 zł

35 z 57 fot. Materiały prasowe Szczoteczka soniczna do twarzy LUNA mini 2 Foreo, cena, ok. 629 zł

36 z 57 fot. Materiały prasowe Paleta rozświetlaczy Glamglow, cena, ok. 169 zł

37 z 57 fot. Materiały prasowe Zestaw kosmetyków Dentisium, SVR, cena ok. 185 zł

38 z 57 fot. Materiały prasowe Peeling do ciała Collistar, cena, ok. 199 zł

39 z 57 fot. Materiały prasowe Paleta do ust Anastasia Beverly Hills, cena, ok. 249 zł

40 z 57 fot. Materiały prasowe Zestaw do makijażu Complexion Essentials Starter Kit Nude by Nature, cena, ok. 219 zł

41 z 57 fot. Materiały prasowe Paleta do makijażu ust NARS, cena, ok. 220 zł

42 z 57 fot. Materiały prasowe Krem pod oczy La Mer, cena, ok. 1529 zl

43 z 57 fot. Materiały prasowe Paleta do konturowania Smashbox, cena, ok. 195 zł

44 z 57 fot. Materiały prasowe Olejek do twarzy La Mer, cena, ok. 829 zł

45 z 57 fot. Materiały prasowe Serum przywracające blask Glow Booster Dior, cena, ok. 459 zł

46 z 57 fot. Materiały prasowe Paleta cieni do powiek Huda Beauty, cena, ok. 129 zł

47 z 57 fot. Materiały prasowe Rękawica do czyszczenia pędzli SIGMA BEAUTY, cena, ok. 148 zł

48 z 57 fot. Materiały prasowe Paleta rozświetlająca HOURGLASS, cena, ok. 275 zł

49 z 57 fot. Materiały prasowe Zestaw pędzli do twarzy i oczu ZOEVA, cena, ok. 509 zł

50 z 57 fot. Materiały prasowe Paleta cieni do powiek NABLA, cena, ok. 159 zł

51 z 57 fot. Materiały prasowe Woda perfumowana Opium Yves Saint Laurent, 50ml, cena, ok. 445 zł

52 z 57 fot. Materiały prasowe Rozświetlacz w kroplach GLOW MON AMOUR Loreal Paris, cena, ok. 59,99 zł

53 z 57 fot. Materiały prasowe Podwójne serum rewitalizujące Galenic, cena, ok. 249 zł

54 z 57 fot. Materiały prasowe Maseczka do ust Camellia Mask for Lips Erborian, cena, ok. 95 zł

55 z 57 fot. Materiały prasowe Woda perfumowana Gucci Bloom Nettare di Fiori, 59ml, cena, ok. 439 zł

56 z 57 fot. Materiały prasowe Ekstremalnie regenerujące serum Filorga, cena, ok. 349 zł