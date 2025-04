Szukasz pomysłu na prezent dla domatorki? Dobrze trafiłaś! Zebrałyśmy kilkadziesiąt propozycji prezentów gwiazdkowych dla osób, które najchętniej odpoczywają w domowym zaciszu!

Ciekawy prezent dla domatorki to nie lada wyzwanie, ale na szczęście macie nas ;)

W domu można robić mnóstwo ciekawych rzeczy np. czytać książki, słuchać muzyki, oglądać filmy, gotować, grać w gry, spotykać się z przyjaciółmi albo drugą połówką. Zaskoczenie domatorki ciekawym prezentem nie będzie łatwe, ale dzięki naszym podpowiedziom z pewnością dobierzecie idealny podarunek. Zobacz naszą galerię z pomysłami na prezent dla domatorki!

Prezenty do 50 zł

Prezenty do 100 zł

Prezenty 200 zł

Ekskluzywne prezenty

Prezenty dla ukochanego

Prezenty dla mamy

Prezenty dla taty

Prezenty dla dziadków

Prezenty dla dziecka

Prezenty dla nastolatka

Prezenty dla romantyczki

Prezenty dla trendsetterki

Prezenty dla elegantki

Prezenty dla miłośniczki kosmetyków

Prezenty dla aktywnych

Prezenty dla miłośniczki kulinariów



1 z 51 fot. Materiały prasowe Czajnik Snowbie, Home and You, cena ok. 59 zł

2 z 51 fot. Materiały prasowe Depilator Silk-épil 9 9990 SensoSmart Braun, cena, ok. 889 zł Depilator Braun Silk-épil 9 SensoSmart to pierwszy inteligentny depilator na świecie. Zapewnia doskonałe prowadzenie przy mniejszej sile nacisku, by usunąć jeszcze więcej włosków.

3 z 51 fot. Materiały prasowe Dozownik do mydła lawenda, Dekoracje domu, cena ok. 49zł

4 z 51 fot. Materiały prasowe Pojemnik na waciki, Dekoracje domu, cena ok. 75 zł

5 z 51 fot. Materiały prasowe Koc z dzianiny szenilowej Zara Home, cena 199 zł

6 z 51 fot. Materiały prasowe Kubek do herbaty Unimug Kinto, cena 85 zł

7 z 51 fot. Materiały prasowe Zestaw płynów do sprzątania Yope, cena 55 zł

8 z 51 fot. Materiały prasowe Lampion szklany Tori Green, Nice Home, cena ok. 60 zł

9 z 51 fot. Materiały prasowe Zielona herbata St. Petersburg Kusmi Tea, cena 73 zł

10 z 51 fot. Materiały prasowe Poszewka Diamando 2, Home and you, cena ok. 50 zł

11 z 51 fot. Materiały prasowe Pojemnik Crowncat, Home and You, cena ok. 45 zł

12 z 51 fot. Materiały prasowe Kieliszek ozdobny Tk Maxx, cena 15,90 zł

13 z 51 fot. Materiały prasowe Filiżanki Villeroy&Boch, cena 380 zł

14 z 51 fot. Materiały prasowe Dzbanek do grzanego wina Sagaform, cena 159 zł

15 z 51 Saeco Xelsis, cena ok. 5599 zł

16 z 51 fot. Materiały prasowe Zestaw kieliszków do wina Tk Maxx, cena 59,90 zł

17 z 51 fot. Materiały prasowe Koc welurowy Jysk, cena 100 zł

18 z 51 fot. Materiały prasowe Świeta zaprojektowana przez Dorotę Szelągowską, cena 49,90 zł

19 z 51 fot. Materiały prasowe Patyczki zapachowe Home&You, cena 99 zł

20 z 51 fot. Materiały prasowe Pojemnik na ciastka Tk Maxx, cena 39,90 zł

21 z 51 fot. Materiały prasowe Puzzle Ravensburger, cena 49 zł

22 z 51 fot. Materiały prasowe Plakat Magdalena Pankiewicz, cena 120 zł

23 z 51 fot. Materiały prasowe Gra na konsolę SIMS 4, cena 169 zł

24 z 51 fot. Materiały prasowe Misa Alessi, cena 360 zł

25 z 51 fot. Materiały prasowe Czajnik Kitchen Aid, cena 899 zł

26 z 51 fot. Materiały prasowe Wazon Tk Maxx, cena 34,90 zł

27 z 51 fot. Materiały prasowe Drewniana lampka Tk Maxx, cena 49,90 zł

28 z 51 fot. Materiały prasowe Dzbanek do kawy Villeroy&Boch, cena 390 zł

29 z 51 fot. Materiały prasowe Sztućce w kolorze złota Tk Maxx, cena 249 zł

30 z 51 fot. Materiały prasowe Zestaw gier planszowych Sagaform, cena 89,90 zł

31 z 51 fot. Materiały prasowe Gazetownik Blomus, cena 1090 zł

32 z 51 fot. Materiały prasowe Gra planszowa Domek, cena ok. 99 zł

33 z 51 fot. Materiały prasowe Radio Lexon, cena 249 zł

34 z 51 fot. Materiały prasowe Karafka napowietrzająca Menu, cena 359 zł

35 z 51 fot. Materiały prasowe Stól-taca Jysk, cena 120 zł

36 z 51 fot. Materiały prasowe Klocki Home Cinqpoint, cena 259 zł

37 z 51 fot. Materiały prasowe Paleta Tk Maxx, cena 59,90 zł

38 z 51 fot. Materiały prasowe Butelka Dragonfly, Nice Home, cena ok. 26zł

39 z 51 fot. Materiały prasowe Szklanka z nadrukiem H&M, cena 19,90 zł

40 z 51 fot. Materiały prasowe Ramka na zdjęcia Lisa, Nice Home, cena ok. 64 zł

41 z 51 fot. Materiały prasowe Ława Nugat, Agata meble, cena ok. 315 zł

42 z 51 fot. Materiały prasowe Pojemnik Diamo Flosal, Home and You, cena ok. 59 zł

43 z 51 fot. Materiały prasowe Poduszka Kaktus, Nice Home, cena ok. 55 zł

44 z 51 fot. Materiały prasowe Pojemnik jabłko, Dekomotyw, cena ok. 39 zł

45 z 51 fot. Materiały prasowe Lampa Modernisto Table, Home and You, cena ok. 199 zł

46 z 51 fot. Materiały prasowe Krzesło Ice Higlopp, Agata meble, cena ok. 176 zł

47 z 51 fot. Materiały prasowe Wieszak serca brązowy, Dekoracje domu, cena ok. 99 zł

48 z 51 fot. Materiały prasowe Świecznik Jysk, cena 16 zł za sztukę

49 z 51 fot. Materiały prasowe Krzesło B-side, Agata meble, cena ok. 360 zł

50 z 51 fot. Materiały prasowe Poduszka House, Nice Home, cena ok. 52 zł